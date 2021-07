De acuerdo a comentarios de Gerardo Mireles, líder de la Sección 147, entre la raza de AHMSA hay temor por la pandemia, sobre todo al conocer que se siguen reportado más contagios, pero también en muchachos lo que obliga a reforzar las medidas sanitarias, en AHMSA aún hay obreros que no se han vacunado.

Incluso se mantiene la instrucción de no celebrar reuniones de grupos sindicales ni las llamadas coordinadoras, es a modo de proteger a los obreros, si hay interés entre cierta raza de regresar a los encuentros semanales pero la orden es mientras no se levante la pandemia no se puede.

Hay que recordar que sigue sin aplicarse la vacuna a personas de 18 a 39 años, buen número de trabajadores de AHMSA se encuentran en ese margen de edad, por lo tanto autorizar las reuniones de grupos o las llamadas coordinadoras lleva sus riesgos y es preferible esperar.

Los datos de autoridades sanitaras son claros, el virus es más agresivo, incluso pega en niños y adolescentes, lo que obliga a no bajar la guardia, a seguir con todas las protecciones sanitarias un error se puede convertir en problema, pero además aumentar los contagios eso es de cuidado.

Por otro lado un grupo de 80 estudiantes presentaron examen y en caso de acreditar recibir beca mensual por parte de Altos Hornos de México, en los próximos quince días en los estrados del recinto sindical se publicará la lista de los favorecidos, dijo el vocero de la Sección 147 del Sindicato Nacional Democrático Minero.

Carlos Garza Bernal, recordó que ayer en las instalaciones del Instituto Central Coahuila, se practicó el examen a trabajadores e hijos estudiantes que buscan el apoyo económico mensual que la empresa asigna del nivel secundaria, preparatoria, profesional local y foránea.

El directivo sindical destacó que todos los interesados que previamente se registraron acudieron de manera normal al edificio del ICC en donde se aplicaron todos los protocolos sanitarios que autoridades sanitarias manejan dentro de las estrategias por evitar contagios por COVID-19.

"Todos los participantes atendieron y aplicaron los protocolos, desde el uso del cubre bocas, en el interior de salones la sana distancia y evitar reuniones, de esa manera fue posible reducir riesgos de contagios, aunque se les tomó la temperatura de cualquier manera se manejaron protocolos" apuntó.

En la 288 se analiza la posibilidad de regresar a la jornada laboral normal, es decir atender a trabajadores de lunes a sábado, eso después de más de un año de reducir la movilidad en el recinto sindical al declararse la pandemia sanitaria y a manera de proteger tanto al personal como a trabajadores que acuden a manejar asuntos.

Hay que recordar que en el transcurso de abril del año pasado a la fecha, se reportaron funcionarios y comisionados afectados por el virus, también secretarias se contagiaron, afortunadamente todos la libraron, pero eso da una idea de lo que se vivió entre integrantes de Comité.

Será en los próximos días cuando se defina si se regresa a la normalidad, abrir viernes y sábado, para atender a trabajadores lo más seguro es que sí como ocurre en la 147 en donde se atiende de lunes a viernes y en los próximos días se decide abrir los sábados, cuestión de esperar información.

Y por la CTM Mario Galindo, aclara que el tema de la reforma al Out Sourcing, podría modificar actividades en las empresas, al recordar que la mayoría tiene trabajadores bajo esa modalidad, pero es un tema que debe analizarse a fondo, todos hablan y opinan pero la realidad pocos la conocen.

"Hay empresas que necesitan esa mano de obra, si se les obliga a dar de alta como trabajadores propios a los llamados externos, se complicarán las cosas, aumentará la nomina, como se encuentra la cosa puede ser perjudicial, las empresas no alcanzan a recuperarse, es lo que se debe entender" señala.

Coincide con dirigentes empresariales que advierten los riesgos que representa tanto para empresas como para trabajadores, la posibilidad de recorte de personal es latente, eso puede ocurrir al momento que se aplique la reforma que todo apunta es para castigar el empleo y dar más ingresos a la federación.

Lo anterior en razón de que al aumentar el salario, los ingresos del IMSS crecen, lo mismo que el pago del ISR, todo indica que esa es la causa de la reforma laboral en el tema del Out Sourcing, que se aplica en todo el mundo, es decir un tema que da a pensar sigue la guerra de autoridades contra empresarios.

Nos leemos mañana..