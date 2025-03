Escándalo por los supuestos pagos

Aunque circulan documentos sobre supuestos pagos a involucrados dentro del tema AHMSA vale la pena analizar quien o porque razones manejaron esa información, lo anterior porque se supone que es confidencial, además nadie debe de tenerla en sus manos más que los involucrados.

Se comenta que es un teatro para desviar la atención y puede ser al recordar que es común tender cortinas de humo mientras se trabaja o se analiza otro tema, entonces lo correcto es analizar bien el tema, hay que recordar que nada debe desviar la atención en este asunto tan importante.

Cuestión de entender que muchas veces las cosas se manejan de diversa forma exactamente con la intención de desviar la atención, ahora que el asunto de la quiebra de AHMSA no es cualquier cosa, además de donde sacaron dinero para esos supuestos pagos, la empresa simplemente no tiene.

Por esa razón lo correcto es esperar que todo se aclare a final del día nada se soluciona con publicaciones que después de cumplir con su misión de desviar la atención desaparece, al menos es lo que siempre ocurre y esta ocasión la verdad que no será la excepción, al tiempo démosle tiempo.

En otro tema, la verdad que la aplicación de aranceles atrajo la atención de empresarios, ahora si se comprobó que no es un juego, al contrario se alcanza a observar que más de un juego económico hay otros interés más fuerte, que el Gobierno mexicano tendrá que responder o vendrán más cosas negativas.

Aquí lo interesante es ver que actitud toman los trabajadores simplemente es cuestión de recordar que siempre que se aplican acciones laborales empiezan a protestar, pero no analizan que no es cuestión de la empresa que son por las condiciones del mercado muy pesadas por cierto.

Y es que la verdad personas aprovechan las redes sociales para comentar incluso fuera de orden recuerdo el año pasado a pesar del paro de AHMSA hubo quienes decían que era necesario hacerle auditoría a la empresa por aquello de las utilidades, aunque piensen es mentira fue real.

Lo mismo puede pasar con la situación actual de las empresas sobre todo las que exportan productos de acero y aluminio, de que habrá acciones laborales de eso no hay la menor duda y la verdad que nada se puede hacer, simplemente esperar que el Gobierno Americano de marcha atrás a los aranceles.

Por otro lado, a cinco años de que se declaró la pandemia sanitaria, aún hay obreros con secuelas, otros que no superan las pérdidas de sus seres queridos, es una realidad que no se puede negar y es real que decenas de humanos aún no alcanzan a superar esas fechas de enfermedad.

Al menos ente parte de la población aún sigue el pensamiento que provocó desesperación y angustia, el aislamiento por la cuarentena que se estiró por dos años, que impidió la libre convivencia, fue algo que marcó la vida de la humanidad en general y aún hay secuelas en ese sentido.

Tanto en el organismo como en lo social, incluso aunque parezca mentira pero todavía al momento que alguien estornuda el instinto los hace voltear y hacerse a un lado, por precaución, también apenas se enferman de gripa y la pregunta es si no será Covid, así de ese tamaño la cosa.

Afortunadamente es algo que quedó fuera poco a poco fue obligado aprender a vivir con ese virus porque en realidad ya no desaparece, entonces hay que aprenderá pastorear la enfermedad cuando se llegue a presentar, claro ya habrá medicamento para que haga el menos daño posible.

Nos leemos mañana..