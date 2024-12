Falta Voluntad Política Para En El Tema AHMSA

Mientras que autoridades de los tres niveles de gobierno no se pongan de acuerdo se antoja difícil que se consiga la reactivación de Altos Hornos de México, puesto que es mucho dinero que se adeuda a diversas dependencias federales y mientras no haya facilidades todo seguirá igual.

Eugenio Williamson Iribarren, empresario y ex presidente de la Cámara Mexicana de la Industria y la Construcción dijo que aunque mucho se ha dicho que hay grupos empresariales dispuestos a invertir, el primer paso no se puede ni se dará mientras no haya intervención oficial.

Por ello indicó que cuando menos autoridades del Estado y Federación lo que tienen que hacer es sentarse a platicar, entender que con esa deuda y en las condiciones en que se encuentra la empresa será difícil conseguir la reactivación del monstruo de acero que sigue dormido.

"Hay que ser honestos y ver las cosas como son, se le debe a Pemex, CFE, SAT e IMSS en su conjunto son millones de pesos que hacen imposible la inversión se necesita que la federación ofrezca incentivos en el manejo de esas deudas o bien las traslade a plazos, si hay manera" indicó.

En otro tema trabajadores de diversas empresas empezaron a protestar al conocer que seguirán de largo en su jornada de diciembre, recuerdan que era común que el último día laborar era el 23 salían de vacaciones y regresaban hasta el dos de enero del año siguiente pero dicen que esta ocasión no se autorizó.

Señalan que esperaban otra respuesta de directivos empresariales pero no hay nada en claro mientras ya se les dijo que solo el 25 de diciembre y el primero de enero son festivos, es decir inhábiles, lo que trajo una reacción de frustración entre los trabajadores que laboran en esas empresas.

La verdad que en los Contratos Colectivos de Trabajo no se establecen esos asuetos, se hacían porque los niveles de producción se redujeron, pero de que sea obligado eso no es cierto, por esa razón lo único que pueden esperar es la intervención de la dirigencia sindical para negociar.

Hay que ser honestos y reconocer que mediante el diálogo es el camino para encontrar acuerdos entre las partes, lo anterior porque los CCT no establecen esos asuetos, tampoco la LFT por ello lo único que queda vigente es el hecho de sentarse a platicar por parte de los directivos sindicales.

Por otro lado conforme avanza el otoño y se acerca el invierno la comunidad de Hércules viven con el Jesús en la boca, tienen temor de que empieza a fallar la energía eléctrica y las temperaturas descienden a la baja, los amaneceres el termómetro se coloca hasta en 4 grados arriba de cero.

Pero la sensación térmica es como de dos grados tomando en cuenta que es desierto entonces dicen que se les debe dar seguridad en el aspecto de que no tendrán problemas en el servicio de energía eléctrica y evitar problemas de salud que pueden llegar a presentarse entre los pocos habitantes.

Hay que recordar que en su mayoría son personas adultas, de la tercera edad, que se niegan abandonar el mineral porque ahí nacieron, otros porque abrigan esperanza de que se reactive la fuente de empleo, algo que en realidad es algo muy lejano, remota la posibilidad de que eso ocurra.

Mientras piden que no se suspenda la energía eléctrica de lo contrario serán obligados a usar calentadores de leña en el interior de las viviendas a pesar del peligro que eso representa porque pueden ser víctimas de intoxicación como ha ocurrido en otras ocasiones, recuerdan.

Nos leemos mañana..