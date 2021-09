FUERA DE CONTRATO

Lamentable la noticia del fallecimiento de Juan Palo Patiño, ex vocal del Consejo General de Vigilancia y Justicia del Sindicato Minero, eso fue antes del pleito con el hoy Senador Napoleón Gómez Urrutia, y aunque fue víctima de atentados siempre se sostuvo en su posición de lucha.

De acuerdo a comentarios de obreros, el deceso de Patiño, ocurrió ayer, no se sabe la hora, se conoce que sufrió paro cardiaco y amaneció sin vida, su partida fue lamentada entre el gremio minero de la carbonífera en donde era conocido por su lucha, que lo llevó a escalar una posición en el CEN Minero.

En cierta forma Patiño fue pionero en el desmantelamiento del Sindicato Minero, fue quien firmó para desconocer al hoy Senador Gómez Urrutia, como Secretario General, ahí empezó todo el pleito, después se sumó la demanda de los famosos 55 millones y Gómez, Urrutia tuvo que refugiarse en Canadá.

Así lo cuenta la historia, en lo particular conocí a Patiño, en esos tiempos, después se dedicó a distintas labores, pero nunca se perdió la comunicación, además el resto de los obreros que lo conocieron también sostenían contacto, descanse en paz Juan Pablo Patiño, así sea.

Y como esto tiene que continuar hoy como todos los lunes, el fiscalista Cesar Villarreal Ramos comparte la reflexión semanal, hay quienes dicen que es bueno iniciar semana con ese tipo de lectura, es la intención apoyar a los lectores en este transitar por la vida, adelante con la lectura.

Hace poco tuve una conversación con alguien que me dijo: "mi vida se acabó, no le encuentro sentido, soy un fracaso en todo, perdí la ilusión y cada una de sus palabras estaban marcadas por la frustración, y así como esta persona hay muchas que piensan que sus vidas no están yendo a ninguna parte.

Personas que han perdido o están a punto de perder su matrimonio, su familia, personas que han perdido su trabajo o negocios, personas que han perdido su ministerio. Para ellos la vida se ha acabado, piensan que no pueden volver a tener una relación, que nadie los va a contratar, que no tendrán oportunidad de servir. Sus pensamientos los hace volverse más temerosos, desconfiados, pesimistas y deprimidos.

Estas personas que han perdido sus sueños, lo que en realidad han perdido es la falta de propósito. Necesitan descubrir su propósito para no pasar el resto de sus vidas cometiendo errores, sintiéndose con sentimientos de fracaso. Ellos necesitan entender que su propósito debe ser mayor a los desafíos que se le presentan en la vida.

El propósito tiene que ver con la misión especifica en su vida, que exige cumplimiento de cada uno, nadie más puede hacerlo, Cada uno de nosotros ha sido creado con un propósito porque somos hechura de Dios, Creados en Cristo Jesús para buenas obras, las cuales Dios dispuso de antemano

Te hago llegar algunas preguntas claves para identificar los propósitos, que están buscando? Que es lo les apasiona? Para que fui creado? Cual son esas buenas obras que debe realizar, son solo unas preguntas que pueden ayudarles a clarificar el propósito que los llevarán a disfrutar la vida

Recuerden que tienen que averiguar a donde quieren ir y luego dirigirse hacía allí, pero de inmediato nadie se puede dar el lujo de perder un minuto, cuando eres derribado por un fracaso en una relación o negocio, no es para pensar que la vida termina Dios todavía no termina contigo Dios cada día trabaja en tu vida porque eres obra de sus manos.

Por ello lectores mi recomendación es que descubran el propósito que dios tiene para cada uno de nosotros, es necesario creer que los mejores días están por venir, no importa cuantas veces caigan lo importante serán las veces que se levanten, no se enfoquen en los problemas hay que enfocarse en el propósito de Dios para tu vida

Hermosa reflexión verdad?

Dios los bendiga

Nos leemos mañana..