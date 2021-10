FUERA DE CONTRATO

El incremento al precio del gas Lp es un duro golpe a la economía familiar, el problema aumentará conforme llegue el invierno, es necesario detener el deslizamiento de lo contrario el litro puede llegar a los 19 pesos conforme indican los pronósticos, dijo el vocero de la Sección 147 del Sindicato Nacional Democrático Minero.

Carlos Garza Bernal, señaló que una queja de los obreros es el incremento semanal al gas, muchas veces se ven obligados a surtir menos cantidad, al no contar con recursos para llenar el cilindro, eso ocurre porque programan la compra pero al conocer el ajuste a la alza no tienen otra más que comprar menos.

"El gas es prioritario en los hogares, en las familias se requiere para preparar los alimentos, ahora en temporada invernal para el boiler y conforme baje la temperatura los calentadores de gas, eso da una clara idea del serio problema que se avecina, semana tras semana el litro aumenta" señaló.

Y hoy como todos los lunes el fiscalista Cesar Villarreal Ramos, comparte el mensaje de reflexión, que titilo más sillas por favor, la verdad muy cierto, ojalá la lectura nos permita valorar cada momento que vivimos con nuestros seres queridos, el tiempo no se detiene y tarde nos damos cuenta del valor, adelante con la lectura.

Imagina que es la última fiesta de tu vida. Ya tienes la mesa y la comida, pero faltan las sillas. Yo conozco un "señor" que te las podría prestar, solo tienes que saber cuántas necesitas. Ya lo estuve pensando y estas sillas son las que necesito:

SEÑOR necesitaré de inicio dos sillas, hay 2 personas en este mundo que me amaron desde que nací. Me cuidaron, me educaron, y por mucho tiempo me dieron todo lo que tenían sin esperar nada a cambio, estaré siempre agradecido por ello MIS PADRES que me hacen falta

Necesito otras sillas, porque a fuerza me tocó compartir la vida con personas increíbles

Me la pasé peleando todo el tiempo con ellos, me quitaron mis cosas, se pusieron mi ropa sin permiso, entre otras cien barbaridades, pero siempre que los necesito están ahí,

no importa lo que pase Y si volviera a nacer, volvería a pedir que me tocaran porque son mi equipo de vida. MIS HERMANOS

SEÑOR! más sillas por favor!, necesito sentar a esos hombres y mujeres que escogí para caminar en esta vida, (ellos no fueron a fuerza) Ellos han andado conmigo desde hace años, hemos llorado y nos hemos abrazado con el alma en los momentos difíciles,

hemos reído y festejado cuando las cosas han salido bien. Hemos aprendido y madurado juntos. La distancia y el tiempo jamás me han separado de ellos. Sillas para los responsables MIS AMIGOS

Necesito otra silla, porque me enamoré, de una mujer que ni conozco, y decidimos hacernos socios en este camino Un buen día nos tomamos de la mano y empezamos a caminar juntos frente a la vida. Me hace ser una mejor persona cada día. No, no fue perfecta pero me prometió seríamos felices cada día de mi vida y lo cumplió. MI ESPOSA

Necesito otras sillas más, porque tengo que sentar a esas personas que han cambiado mi vida; ya no duermo igual, nunca tengo tiempo para mí, hace rato que no como una comida caliente, pero agradezco infinitamente todo eso, porque he conocido el Amor más grande que existe en este mundo. Ellos son el Motor de mi vida MIS HIJOS

Disculpa SEÑOR pero necesito más sillas y son para esas personitas, que sin yo haber hecho nada, de repente caen del cielo, sin tener que pasar por un matrimonio, sin dolores de maternidad y sin las penas del amor, y llegan como una herencia, cuando menos lo esperaba a llenar de amor mi hogar y mi vida y cuando los abrazo estando ya dormidos abren un ojo y me dicen: "Abu" y mi corazón estalla de felicidad, como pan en el horno: MIS NIETOS

Por favor, SEÑOR necesito una última silla, es para alguien muy especial y la más importante es para ti mi SEÑOR. Antes que nada, quiero pedirte perdón, por siempre pensar en ti hasta el final. Porque tú siempre me has acompañado, has reído y llorado conmigo, Jamás me has abandonado, aguantas mis excesos de trabajo, de estrés de desvelo y aun así te levantas todos los días como nadie en este mundo para estar siempre conmigo. Quiero que sepas que a ti *"TE AMO"* más que a nadie en este mundo.