FUERA DE CONTRATO

Para demostrar que los médicos del Hospital AHMSA actúan con malicia, la Sección 288 del Sindicato Nacional Democrático Minero, pedirá una segunda valoración a los 31 aspirantes que según el dictamen médico no se encuentran aptos para laborar en la planta dos, dijo Néstor Rodríguez Falcón..

El Secretario General de la organización sindical, aclaró que la propuesta es en base a la inquietud y malestar de trabajadores que se sienten ofendidos al estar sus hijos sin condiciones de ingresar a laborar ante la postura del doctor Ignacio Saldaña Villarreal, de aclarar las causas del rechazo.

"Los compañeros presionan, quieren conocer la verdad, que les digan que impide ingresen a trabajar a AHMSA, por ello vamos a buscar una segunda valoración médica, incluso de ser posible buscar a médicos particulares que valoren el estado de salud, para eso se necesita el dictamen del hospital" señaló.

Indicó que el malestar de los obreros es directamente contra el gerente Ignacio Saldaña Villarreal, que no responde a trabajadores sobre el resultado del examen médico, son muchachos sanos, por ello la pregunta es porque no están aptos, que les digan lo que según ellos les impide firmar contrato.

Y hoy como todos los lunes el fiscalista Cesar Villarreal Ramos, comparte esta bonita reflexión, la verdad el mensaje es para analizar y poner manos a la obra, en estos tiempos de pandemia, es bueno empezar semana con un comentario que alegre la vida, adelante con la lectura.

En el camino suele haber días tan dulces y días tan tristes, pero en esto me pregunto, qué sería de mi si no conociera la tristeza, el dolor, no lo sé, simplemente he dado respuesta a esto con más preguntas.

Dentro del camino suelen tener la compañía o la presencia en algunos momentos, pero también puede reinar la soledad. Puedes observar las huellas que han quedado impregnadas dentro de tu camino y puedes darte cuenta de lo que en realidad necesita tu vida.

Dentro de este camino hay espinas que nunca salen de tu interior, hay estrellas que suelen señalar, pero quizás nunca llegues a palpar su calor. Hay momentos que rebasas tu felicidad y momentos en agonías en tu dolor, pero la vida es un subir y bajar de emociones, es una vida peligrosa pero a la vez suele ser hermosa.

El ser no es más grande por su resultado si no por la fuerza que se encuentra en su interior. ¿Qué pasaría con las ilusiones y con los logros si entre ellos no existe un esfuerzo? ¿Qué pasaría con caer y no levantarse? No podríamos conocer el éxito , hay personas que luchan y consiguen llegar a la mea, sin limitarse en ella, sino seguir más adelante

En el camino en algunos momentos es necesario mirar hacia atrás, pero no es necesario retroceder, es necesario escuchar el silencio, tal vez del silencio escuches algo más profundo de lo que escucharas en la turbulencia por eso trata de observar a tu alrededor cada uno tiene un universo diferente, tal vez inexplorado o sin descubrir, tal vez tu solo estés soñando

Queridos lectores recuerden que la vida es un proceso que hacer germinar dentro de nuestro corazón, las semillas de la esperanza, la Fe y el Amor, nunca exterminemos esas semillas por el simple hecho que no entendamos los momentos más critiicos que la vida en ocasiones no coloca

Hay que sacar fuerza de donde sea posible y siempre mirar al frente, no recordar los momentos tristes, es mejor visualizar un futuro prometedor, ya sea con la familia o de manera personal, así que espero tomen en cuenta la recomendación y recuerden por sobre todas las cosas nunca se olviden de DIOS.

Buena recomendación verdad?.

Dios nos bendiga

Nos leemos mañana..