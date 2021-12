FUERA DE CONTRATO

La semana que hoy arranca seguirá tranquilo el ambiente sindical, la raza aplicada preparando todo para la noche buena el viernes, por ello no hay muchos comentarios solo decir que si hay posadas pero no colectivas cuando mucho diez participan y con ello evitar problemas de salud.

En este sentido el Secretario General de la 147 Gerardo Mireles Castillo, dice que la pandemia impide regresar a la vida normal, por esa razón aún no hay fecha para celebrar el sorteo de seguridad, de manera tentativa dicen que será el martes pero de manera oficial no hay nada.

Por esa razón no dicen nada porque será virtual como el año pasado, los trabajadores serán informados del día y el sistema para que participen por computadora, después se entregan los regalos a los trabajadores agraciados, todo eso por la alerta sanitaria que sigue vigente.

Lo bueno que si trabajadores entienden y evitan reunirse como antes para enero podría ser se reviertan los pronósticos de una nueva oleada precisamente por las fiestas de navidad y año nuevo, así que estimados lectores no hay de otra más que cuidarse y disfrutar en familiar.

Y hoy como todos los lunes el fiscalista Cesar Villarreal Ramos, comparte esta bonita reflexión, la verdad interesante habla del significado del fracaso que muchas veces experimentamos, por ello la importancia de leer tranquilos y reflexionar sobre el tema, vale la pena, adelante con la lectura.

En esta semana he estado experimentando una sensación de fracaso en mi vida, y es que cuando se trata de vivir y liderar hay momentos en los que sentimos que no estamos alcanzando los resultados que deseamos. Lo bueno es poder recordar que el fracaso no es mi final y que tampoco es para siempre.

El fracaso no determina mi éxito, tampoco mi mañana. Hay personas que han fracasado y luego han conseguido el éxito, mientras que hay personas que han logrado el éxito y luego han fracasado. Así que ni el fracaso ni el éxito determinan mi mañana solo mi fe y mi mentalidad.

¿En dónde colocas tu confianza? ¿Cuáles son tus pensamientos cuando fracasas?

Me encontré con el significado de fracaso de acuerdo a uno de los entrenadores más famosos de futbol americano de la NFL, Vicent Lombardi. Fracaso no es sinónimo de ser fracasado… Significa, que todavía no obtuviste éxito.

Fracaso no significa que no lograste nada… Significa, que aprendiste algo nuevo.

Fracaso no significa que actuaste como un necio… Significa, que no tuviste mucha fe.

Fracaso no significa que sufrimos descrédito… Significa, que estuvimos dispuestos a probar e intentarlo.

Fracaso no es sinónimo de falta de capacidad, significa que debemos hacer las cosas de distinta manera la próxima vez, fracaso no significa que somos inferiores, significa que no somos perfectos, Fracaso no significa que perdimos la vida, significa que tenemos buenas razones para empezar nuevamente.

Fracaso no significa que tengamos que echarnos para atrás, significa que tenemos que dar un paso adelante y luchar con mayor ahínco, fracaso no significa que jamás lograremos nuestras metas, significa que tardaremos un poco más en alcanzarlas, tampoco significa que dios nos abandonó el tiene un plan mejor para nosotros y que tendremos otra oportunidad.

Estimados lectores cada vez que sientan que fracasaron hay que estar siempre dispuesto a aprender del fracaso, hacer los cambios necesarios y evitar que vuelva a ocurrir, por ello disfruten la vida hoy, no dejen que el fracaso controle sus vidas y emociones, hay que volver a intentar el éxito.

Bonita reflexión verdad?

Dios los bendiga

Nos leemos mañana..