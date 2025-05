FUERA EL PROBLEMA DE CANACINTRA

Hace más de 20 años en abril del 1999 se declaró la suspensión de pagos en Altos Hornos de México para mayo de ese año se decretó y le correspondía a CANACINTRA Monclova ser síndico pero se asignó a la organización nacional que a su vez designó al licenciado Francisco Javier Gaxiola Fernández.

El asunto es que 16 años después se conoció que CANACINTRA nacional adeuda millones de pesos por diversas causas que corresponde a la suspensión de pagos, es decir que AHMSA no cubrió pagos y ahora el problema se hizo legal a modo que podría afectar a la organización empresarial.

Dicho de otra manera el asunto se pone bastante pesado tomando en cuenta que en cierta forma ya no hay a quien cobrarle entonces los acreedores se pueden ir con todo contra CANACINTRA y embargar bienes, al menos es lo que se comenta dentro de la esfera empresarial.

No hay duda que a lo hicieron mal no se descarta que el licenciado Gaxiola, haya confiado en algún punto y ha final pues simplemente no se cumplió y el problema creció, resulta bastante interesante conocer la versión de la dirigencia de CANACINTRA en este tema que empezó a llamar la atención.

Por otro lado, se mantiene el mismo clima entre los ex trabajadores de AHMSA, incluso en el transcurso de la semana pasada otro pasó a mejor vida, pero ya no llamó la atención como al principio, eso habla de que poco a poco se acostumbran a todo tipo de noticias sobre obreros.

Otro aspecto que no pasó desapercibido es el laudo contra el sindicato minero que fue condenado a regresar 55 millones de dólares a los ex trabajadoras de Grupo México, poco se sabe pero de que hay noticias en ese sentido de eso no hay la menor duda y es posible que estos días se conozca más a fondo el asunto.

Mientras que en Hércules empezaron a reaccionar y escuchan o leen sobre el asunto minero ahora también recuerdan a Napoleón Gómez Urrutia, dicen que los abandonó a su suerte tarde pero se dieron cuenta del engaño, que fueron utilizados y quienes hicieron el problema ya no han regresado.

Así se encuentran las cosas entre la ex plantilla laboral de la empresa que un día fue orgullo de América Latina y por venganza pasó a mejor vida dejando miles de desempleados y serios problemas sociales que se transforman en familiares, de eso no hay la menor duda y nadie puede decir que es falsa la versión.

En otro tema, todo indica que en estos días será posible conocer los avances dentro del proceso de quiebra aunque la verdad se antoja difícil es cuestión de entender que el sindico Víctor Manuel Aguilera Gómez, no tiene la mínima intención de regresar a informar a la sociedad.

Por todos los medios se le ha dicho y aclarado las cosas pero todo ignora, aunque ayer se conoció que no se puede descartar que en el transcurso de la semana regrese porque se vencen los plazos entonces tiene que hacer acto de presencia sobre todo cuando empiece el remate de los bienes.

Donde las cosas dieron un vuelco es en Minosa, se conoció que se le regresaron cuatro concesiones de minas, entonces como que sale la pregunta que está pasando, eso como que en los tiempos actuales podría dar un cambio al problema sobre todo en lo relativo a la reactivación de las minas.

Esto último muy imposible de que ocurra, simplemente no hay condiciones además existe un serio problema y peligro el sindicato minero que buscaría negociar siempre y cuando haya dinero por delante de lo contrario no hay nada y nadie puede decir que esa versión es mentira.

Nos leemos mañana..