HASTA EL MIÉRCOLES TRABAJA EL CENTRO DE CONCILIACIÓN

De acuerdo al calendario, el miércoles será el último día de la semana que trabaje el Centro de Conciliación Laboral, jueves primero de mayo y el viernes dos se adelantó el descanso del cinco de mayo, de cualquier forma no habrá problema con el manejo de expedientes porque ya estaba programado.

Roberto Ramírez García, director de la dependencia dijo que con tiempo se informó tanto a abogados como a trabajadores que tienen expedientes o bien buscan iniciar el proceso de conciliación con sus patrones, tienen hasta el miércoles para proceder de lo contrario esperar hasta el lunes.

"El largo descanso ya estaba programado en el calendario de trabajo del Centro de Conciliación Laboral, incluso no se programan actividades pero tampoco interfiere dentro de los plazos establecidos por la ley, a inicio de años siempre se programan las suspensiones" indicó.

Apuntó que hasta el momento no hay rezagos en los expedientes, en todos los casos se privilegia el diálogo la conciliación entre las dos partes y con ello evitar que los expedientes se vayan a juicio, solo en los casos que no se ponen de acuerdo se trasladan a otro proceso.

En otro tema, hasta la fecha solo los ex trabajadores de AHMSA han sido convocados a participar en el desfile del primero de mayo el resto de las organizaciones sindicales no ha informado nada sobre este tema, aunque es de recordar que hace años el desfile dejó de ser obligatorio.

No hay que olvidar que es costumbre que solo el gremio de los telefonistas es quien desfile, pero también es cierto hace unos cinco años dejaron de marchar y se concentran afuera de la fuente de trabajo, eso se hace porque los hicieron a un lado los comunistas querían encabezar la marcha.

Por el lado de la CTM ni pensar, esos sí que no los convocan, los dejan descansar y disfrutar el día con la familia o bien atender asuntos familiares, además es posible que haya cambio en el descanso se presenten a trabajar el jueves y descansan el viernes, sábado y domingo.

Ese es el sistema que se ha aplicado los últimos años y en verdad es mejor porque así son más días para descansar, además a la mayoría de los trabajadores ya les pagaron utilidades entonces están en condiciones de salir a pasear con sus familias, otros salen a visitar a familiares fuera de la ciudad.

Por otro lado, creo que la aplicación del recorte de trabajadores en la empresa FreightCar no fue suficiente para hacer recapacitar a los obreros, por medio de las redes sociales siguen con sus protestas, en verdad que no se entiende no dar el valor que corresponde a la fuente de trabajo.

Lo peor que cuando los despiden de una empresa por participar en movimientos jamás les vuelven a dar empleo así lo consigna la historia y no hay duda que por dejarse ir por una mala interpretación de la ley se quedan sin nada, por todos los medios se les hace ver el riesgo pero ni así.

También es cierto solo en esa empresa se ha manejando movimiento de protesta, el resto sigue tranquila, ojalá y haya entendimiento sobre lo que ocurre por no interpretar bien la ley, siempre piensan que porque hubo producción a fuerza hay utilidades en gran porcentaje pero es falso.

Cuando una empresa presenta su declaración claramente se señala el monto de la utilidad entonces el siguiente paso es que al pagar la prestación el monto del impuesto retenido debe ser el que corresponde a la utilidad, es un proceso que no da margen de sospechas de malas maniobras, en fin por consejos no queda.

Nos leemos mañana..