Inicia Julio y todo igual

Ya brincamos el segundo de semestre del año y la situación en AHMSA continúa igual sin nada de avance en el tema de la siderúrgica a pesar de que siempre se tuvo el pensamiento que con el cambio de juez sería posible conocer la realidad pero la verdad no se tiene contacto.

La situación para trabajadores es igual, pero también es cierto poco a poco cambiaron los comentarios, claro que todavía hay quienes dicen que el sufrimiento de los obreros es real, otros simplemente recomiendan que busquen otro trabajo, que no esperen la reactivación de la empresa.

También es cierto el panorama obliga a reflexión pero sin echar culpas, no se vale responsabilizar a nadie, lo que se quiere es solución, que se liberen recursos para empezar a cubrir salarios y prestaciones, al mismo tiempo incluir liquidaciones a cerca de un millar de ex trabajadores.

Así se encuentra el panorama dentro de Altos Hornos de México, y la verdad es imposible conocer el futuro, los empresarios le apuestan que ya no vuelve a operar y se declara la quiebra, eso podría ser el ocho de agosto es decir dentro de 37 días es el plazo para conocer el futuro.

Por otro lado, obreros de las dos plantas de Altos Hornos de México siguen con el interés de sacar cita en el SAT para conseguir la firma electrónica que les da derecho a presentar su declaración del ejercicio fiscal pasado y en caso de tener saldo a favor pedir al fisco se los regrese.

Francisco Rios Treviño, Secretario General de la Sección 288 del Sindicato Democrático Minero, dijo que todos los días atienden a trabajadores a quienes se anota y después se entrega el padrón a funcionarios del SAT y tienen preferencia, lo anterior al recordar que por el momento no hay citas.

"Los compañeros vienen a la capilla de velación de la 288 o bien por llamada telefónica también se les toma los datos y posteriormente se les dice el día y la hora que deben presentarse a las oficinas del CEN en donde los atienden y reciben el documento para su declaración" señaló.

Recordó que los trabajadores deben contratar un fiscalista que se encargue de elaborar y presentar el documento, al recordar que siempre tenían la opción de que la empresa presentara la declaración pero las cosas cambiaron por el estado en que se encuentra, pero lo importante es reclamar su saldo a favor.

En otro tema, en el siguiente comentario cabe el dicho popular ven la tempestad y no se hincan lo anterior porque en información oficial la empresa notificó que el Sindicato Minero estalló huelga en Hércules, pero se hacen los movimientos legales tomando en cuenta que tiene un año paralizada.

La verdad que el interés es otro, que los nuevos inversionistas tomen en cuenta al sindicato minero y como siempre a un lado los trabajadores, sin importar que las fuentes de empleo prácticamente desaparecieron y no hay planes de reactivarse menos con esas medidas de presión.

Siempre se has dicho que en medio de esos intereses se encuentran los trabajadores que poco o nada importa cuando el interés es económico, no se entiende porque no dejan en paz esos intereses y dan espacio a que se resuelva la situación y cuando menos se reactiven las fuentes de trabajo.

Lo que sigue es conocer la postura de los trabajadores involucrados, el pueblo de Hércules poco a poco se queda fantasma y aún y todo eso aparecen los intereses contrarios a la reactivación de esa fuente de trabajo, válgame el señor pero se disputan los restos de la empresa, al menos es lo que alcanza a observar.

Nos leemos mañana..