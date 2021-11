La participación de trabajadores en la elección del pasado martes y la presencia en la asamblea del viernes, demuestra que la base se encuentra puesta con el Sindicato Democrático Minero y refrendó su respaldo a la dirigencia nacional y local, expresó Elique Cisneros Flores.

El trabajador de Laminación en Caliente de la planta Uno de Altos Hornos de México, dijo que tienen toda la confianza en los comisionados que se encargarán de revisar el tabulador salarial a pesar de las adversas condiciones que presenta la empresa hay confianza en conseguir buenos resultados.

"Todos somos conscientes de que la situación financiera de AHMSA sigue pesada, poco a poco sale adelante, pero el licenciado Alonso Ancira Elizondo, es una persona que siempre responde a sus trabajadores, es consciente de las necesidades de los obreros y sus familias" externó el obrero.

De los comisionados dijo que son personas preparadas además tienen el respaldo de la base sindical que de manera democrática, en elección con voto secreto los eligieron, por esa razón apuntó que toda la confianza esta puesta en ellos al momento que revisen el tabulador salarial.

Por el rumbo de SPECO, ayer trabajadores reportaron que prácticamente ya están fuera de la empresa, que el viernes se les notificó del paro técnico que dicen se extenderá cuando menos hasta el mes de agosto, primero tienen que conocer sise aprueba la reforma energética.

De ser así entonces ya no tendrán forma de regresar a trabajar, que personal de confianza es dicen que si ya no se pueden fabricar torres eólica entonces no hay planes para retomar actividades, que el plan de la empresa es cubrir parte del salario solo por unos meses y cansarlos para que busquen trabajo.

En cierta forma tienen razón, no hay empresa que pague nómina muerta, así se puede clasificar, porque la mano de obra no hace nada, es cuestión de esperar que sigue con la reforma energética pero de que a partir de la próxima semana habrá noticias de eso no hay la menor duda.

Claro que la dirigencia sindical tiene el compromiso de buscar lo mejor para sus agremiados, convenio que cuando menos les permita recibir parte de su salario al menos hasta el primer bimestre del 2020 mientras tienen oportunidad de encontrar otro empleo, así se encuentra el panorama.

Y en otro tema, si los asalariados tienen problemas para hacer frente a gastos familiares, los macheteros son los más castigados con la carestía de la vida, al no contar con ingreso fijo y prácticamente trabajar al día, cuando se les da oportunidad, señaló el Secretario General de la organización.

Octaviano González Cruz, dijo que este segmento laboral presentan serios trastornos al desplomarse la actividad son personas que desde siempre se han dedicado a maniobras de carga y descarga, pero en los últimos meses han sido desplazados, en raras ocasiones se respeta la actividad.

"Todos los días se registran aumentos de precios, mientras que el machetero no puede subir precio de sus servicios, prefieren ganar poco pero cuando menos estar en activo, eso los coloca en una posición muy pesada, en ocasiones no tienen para cuando menos comprar los alimentos" indicó.

Recordó que en el Monclova antiguo los macheteros se apostaban a la entrada de la ciudad al sur y con un pañuelo ofrecían sus servicios, esta actividad se ha heredado cuando menos por unas cinco generaciones pero ahora en estos tiempos la situación ha cambiado por completo para ellos.

Nos leemos mañana..