La pregunta es obligada que se ganó con el bloqueo?

Y es que hay versiones encontradas uso a favor otros en contra de la movilización del pasado viernes por la tarde, cuando se bloqueo la carretera federal 57 en reclamo a respuesta sobre el pago a trabajadores y el finiquito a los ex trabajadores de Altos Hornos de México.

Cuestión de recordar que el problema no es solo para trabajadores de las dos plantas siderúrgicas es de todas las empresas del GAN miles de trabajadores siguen sin recibir salario ni prestaciones, eso incluye a los obreros de Hércules, la Perla y Cerro de Mercado en donde el minero es titular del CCT.

Dicho de otra manera si en verdad es movimiento por humanidad deben apoyar a esos obreros de las minas antes señaladas, porque ni se acuerdan de ellos, todos enfocados a las dos plantas de AHMSA lo que refleja que los intereses ya no tan ocultos siguen moviendo la cuna.

Todo apunta que no les interesa la reactivación de la fuente de trabajo, y seguir moviendo el asunto, porque si en realidad quisieran apoyar sumarían a los trabajadores de Hércules, la Perla y Cerro del Mercado, por esa razón la pregunta esta en al aire, porque no se hacen movimientos de protesta en esas secciones?

Por otro lado, hay personajes que insisten la empresa no se reabre al menos en corto plazo, mientras se seguirá aplicando la guillotina entre empleados de confianza y reducir la nómina, según dicen es parte del plan de negocios, no heredar un millonarios pasivo laboral que cuesta mucho dinero.

Se habla que otra estrategia es que al reabrirse e iniciar operaciones serán los propios clientes quienes se encarguen del manejo de subir y bajar lo que compren, además se tendrá el sistema cliente recoge para el manejo de la mercancía y pues todo eso implica recorte de personal.

También se comenta que los pocos empleados que queden en activo tendrán turnos de siete a siete con descanso de un día, es decir si se aprueba la reforma de 40 horas de trabajo aquí no se aplicaría que mientras no se recupere al cien por ciento la actividad no podrá modificarse la jornada laboral.

La verdad que de ser cierto todo lo que nos llegó de información, habrá una serie de cambios muy fuertes que van a impactar en la sociedad, miles de desempleados quienes empezarán a recibir su liquidación hasta junio del próximo años y en partes no en una sola exhibición.

En otro tema, sigue el pesado calor lo que obliga a empresas implementar medidas de precaución entre sus trabajadores sobre todo con la entrega a tiempo de agua y suero oral para evitar deshidrataciones o problemas de salud por el llamado golpe de calor que es presenta al no tomar cuidados.

Y aunque nadie de las empresas ni sindicatos dicen nada, lo cierto es que entre los mismos trabajadores hay información en ese sentido, y señalan que los más afectados son aquellos que les toca laboral en el turno de segunda cuando la temperatura alcanza su nivel más alto pega con ganas.

Autoridades sanitarias no tienen reportes de trabajadores afectados pero la dirigencia cetemista de Frontera maneja que si hay afectados, que se les atendió a tiempo y la cosa no pasó a mayores pero eso da una clara idea del serio problema que se presenta por las temperaturas.

Lo mismo ocurre en el sector educativo hay reportes de estudiantes y maestros afectados por esa razón se analiza que acciones tomar ante los pronósticos del tiempo que indican seguirán la onda de calor, al menos toda la próxima semana, así que no queda otra más que cuidarse.

Nos leemos mañana..