Nadie entiende la postura de trabajadores que el lunes regresaron a trabajar al interior de la planta Uno de Altos Hornos de México, de los 110 activados, cuando menos el 20 por ciento se queja, dicen que no se vale los hayan enviado a todos al turno de primera y sin opción de doblar turnos o cuando menos horas extras.

Además porque todos van a descansar los domingos y no recibirán la prima dominical, pero se entiende la programación, es cuestión de recordar que por cerca de 14 meses estuvieron en resguardo domiciliario, por lo tanto tienen que esperar se acomoden los cosas para entonces empezar a manejar el rol de turno.

Siempre se les dijo el riesgo que representaba insistir en activarse, las condiciones de la empresa no están como para cumplir caprichos en este caso horas extras, dobles turnos y descanso entre semana, no señores por más que quejen no se les puede cumplir sus peticiones, no hay manera.

Eso no es todo apenas la salga la primera boleta de raya y van a respingar, se les aplicará el descuento por préstamo, la cantidad que corresponde y es cuando van a entender que era mejor estar en casa, no hay duda cabe el dicho popular en el pecado llevan la penitencia, cuestión de esperar uso días, al baile vamos.

Por otro lado en el caso de los obreros asignados en la planta Dos, piden que no los tomen en cuenta es más que ni los mencionen, ellos se encuentran a gusto, tienen buen bono, su jornada normal, incluso la mayoría de los días oportunidad de quedarse unas horas extras y aumentar sus ingresos.

Señalan que mientras los departamentos de AHMSA Uno paralizados no vuelvan a operar prefieren seguir en la planta dos, que está comprobado que son más los beneficios que los perjuicios, que si hay necesidad levantan firmas para demostrar a la empresa que no quieren se les regrese a la Uno.

Lo anterior al recordar que entre los obreros que retornaron a trabajar, una buena cantidad sigue incomoda, pero nunca se manifestaron, es decir nunca desmintieron a quienes lunes tras lunes se presentaban, abandonaban el resguardo domiciliario, en cierta forma al quedar callados se aplica el dicho el que calla otorga.

Así se encuentran las cosas en la siderúrgica no ven a su alrededor, hay empresas que cortaron por los sano e indemnizaron a sus trabajadores calificados como vulnerables al COVID-19, AHMSA la gran empresa no actúo de esa manera al contrario protegió las fuentes de trabajo.

Y por el rumbo de la 288 con la aplicación de la vacuna a personas de 18 años en adelante, se cubrirá el cien por ciento de la base trabajadora de las dos plantas de Altos Hornos de México, por ello la importancia de que todos respondan y acudan al centro de vacunación la hora y el día que corresponde.

Julio Cesar Aguilera Silva, vocero de la Sección 288 del Sindicato Nacional Democrático Minero, dijo que el siguiente segmento es para personas de 30 a 39 años de edad, de acuerdo a estadísticas oficiales, 700 trabajadores de las dos plantas se encuentran en ese rango, apuntó.

Dijo que de la respuesta de los obreros, depende se cumpla con la protección de todos, además extender la protección a sus familias y sociedad en general, en cierta forma colaborar en la lucha contra la pandemia sanitaria, que autoridades no levantan al registrase todos los días nuevos casos.

Un dato que demuestra los protocolos sanitarios si son los adecuados es que al menos en AHMSA dos no hay reportes de obreros infectados o sospechosos, la empresa sigue aplicando todas las medidas sanitarias, mientras el trabajador con el compromiso de responder y cumplir, apuntó.

Por otro lado se asegura que los primero efectos negativos de la reforma al Out Sourcing se empiezan a reflejar en Servicios Monclova, se asegura que está fuerte el recorte de personal, que se tuvo que actuar de esa manera en razón de cumplir con esa reforma que va a dejar en la calle millones de trabajadores.

Dicen que es sorpresiva la tijera, que intentan entrar a trabajar y como no pueden, guardias les dicen que para atrás, al menos se conocen de cuando menos unos 6 casos de ese tipo, al menos que no sea general, que se les terminó el contrato pero de que hay movimiento de eso no hay duda.

Ojalá no sea pareja la cosa, esa reforma modificó para mal, al sector productivo, en todo el país no hay empresas que no tenga el sistema Out Sourcing, todas las necesitan pero es un capricho más del Presidente que sigue mostrando su odio al sector empresarial mientras millones de trabajadores mexicanos serán afectados.

