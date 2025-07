No es oficial la lista de AHMSA

Finalmente y ante el desorden que se formó por la publicación de la lista con nombres de ex trabajadores de Altos Hornos de México hubo información oficial en ese sentido y se aclara que es falso, incluso que se puede proceder legalmente aunque eso si que está un poco difícil porque no es fácil.

Y comparto lo que dice el boletín en el sentido de que ese juego son de personas que tratan de sacar ventaja, es cierto en infinidad de ocasiones lo hemos dicho que se aprovechan de la inquietud de los ex trabajadores para sacar ventaja, no se conoce otra cosa más que lo visto en los últimos años.

Movimientos en falso, gente que aparece como defensores y al rato desaparecen, otros vienen ofreciendo lo mismo y a final del día no hay nada en concreto entonces lo correcto es que se tiene que esperar a lo que diga el sindico y la jueza, solo ellos conocen la realidad y todo lo legal.

Por ello lo que se diga o se comente carece de validez y reitero no se vale utilizar a los ex trabajadores para sacar ventaja, incluso muchos empezaron hacer cuentas pero se vuelve a insistir hay que esperar que las cosas transcurran, después van a surgir problemas cuando les digan que no hay tal.

Otro punto es lo relativo a las pensiones alimenticias, tampoco se puede jugar con el sentimiento de esas familias, porque dentro del proceso aparecen quienes tienen esa obligación por lo tanto de acuerdo al monto que vayan a recibir se les va a entregar el porcentaje que corresponda.

Es un hecho que la ley protegerá a los menores de edad y a sus madres, entonces es cuando se tiene que actuar con prudencia, entender la desesperación que tienen pero no por eso buscar la manera de moverlas e incluirlas dentro del movimiento, eso en realidad no es moral, desde el punto de vista que se quiera ver.

Buen número de ex trabajadores tenían lo que ellos llamaban el "medio chivo" pero también es cierto unos lo hacían porque estaban hasta las manitas en adeudos entonces con la pensión alimenticia aseguraban parte del salario, esa también fue una práctica muy usual entre los trabajadores.

Pero bueno hay que entender que las cosas caen por su propio peso, y al momento de que pagar las pensiones esos trabajadores tendrán seguro una cierta cantidad tampoco se puede decir cantidad sería tanto como caer en el error de mal informar a los ex trabajadores y a sus familias con pensión alimenticia.

Por otro lado, se insiste que la no inversión en Monclova seguirá por buen rato, mientras no se aclare el panorama en el tema de aranceles en realidad que no habrá inversión, nadie le va a meter dinero bueno al malo o bien hasta que se haga una reingeniería sobre el costo del arancel.

Es decir a final quien pierde es el consumidor porque los precios se van a la alza, de eso no hay la menor duda, incluso en los Estados Unidos ya conocen que eso puede ocurrir, pero falta ver la posición del Presidente Donald Trump, que es el causante de este descontrol en las empresas exportadoras.

De que se encuentra solución de eso no hay la menor duda, son millones de dólares los que se encuentran en juego y aunque busque la manera de llevarse las empresas que operan en México, eso representa un serio problema principalmente por la diferencia en salarios de trabajadores.

Un mar de diferencia solo en ese aspecto, a eso habría que sumarle una serie de aspectos que inciden en el mercado en general entonces los más afectados serían los estadounidenses y una inflación a la alza en ese país, todo eso se analiza entonces no hay de otra más que saber esperar.

Nos leemos mañana..