No hay revisión del tabulador por la posición de AHMSA

Mientras Altos Hornos de México no se reactive seguirá sin revisarse el Tabulador salarial que venció el cinco de este mes, en cuanto se inyecten recursos y empiece la reactivación de la empresa será cuando se convoque a negociar lo que está pendiente, aclaró el Secretario General de la Sección 147.

Néstor Torres Terrazas, recordó que el año pasado tampoco se revisó el Contrato Colectivo de Trabajo por lo tanto son dos negociaciones que siguen en espera y se justifica por el estado legal de AHMSA que se encuentra en Concurso Mercantil y en espera de que haya inversión.

Recordó que el once de marzo es día clave para la empresa de acuerdo a la orden del juez federal es cuando se debe celebrar la asamblea para el cambio de accionistas y el reinicio de las actividades de la siderúrgica, por esa razón se tiene que esperar los tiempos para negociar.

"Estamos confiados que ese día habrá buenas noticias para AHMSA y por lo tanto para los trabajadores, al inyectarse recursos se tiene que tomar en cuenta la orden del Juez Federal que ordenó pagar a los obreros, por eso esperamos que ahora si ya no haya más prorroga y se solucione el problema" enfatizó.

Por otro lado para Noé Armendáriz Silva, el asunto de AHMSA no se va a solucionarse este año, porque es político, el, Presidente López Obrador, no quiere soltar la empresa eso se puede observar con la declaración que hizo en el transcurso de la semana en el sentido de que Ancira no quiere soltar la empresa.

Indicó que mientras los obreros siguen afectados sin recibir salario ni prestaciones y aunque hay quienes culpan al sindicato, la realidad que son intereses muy fuertes lo que impide la reactivación de AHMSA, por lo tanto se ve lejana la posibilidad de que pronto se solucione el problema.

Se refirió a la asamblea programada a celebrarse el once de este mes en donde dicen que va a cambiar el Consejo de Administración pero insistió que mientras el gobierno federal siga en esa postura será muy difícil que en realidad haya noticias positivas, incluso pronosticó que va para largo.

"No quiero ser pesimista pero el Presidente volvió a tocar el tema y dejó en claro que no le interesa la situación de AHMSA mucho menos el serio problema que presentamos miles de trabajadores, por eso les pido a compañeros que mientras busquen otro trabajo porque esto va para largo" insistió.

En otro tema los ex trabajadores de AHMSA que piden su liquidación permanecen atentos a la asamblea del once, incluso si no hay nada positivo exigirán al gobierno federal que nacionalice la empresa y se haga cargo de la administración, por ser la única forma de recibir su finiquito y el pago a los trabajadores en activo.

Julián Torres Avalos, representante de esos ex trabajadores señaló que sigue el frente común para conseguir llegar al Presidente López Obrador, y pedirle que atienda el caso, que si no hay acuerdo entonces tome el control de la empresa y la ponga a funcionar y pague las deudas a obreros.

Indicó que en este movimiento también se encuentran trabajadores en activo que se encuentran desesperados por la falta de salario, ya no tienen a quien dirigirse por ello la última opción es el Presidente que el gobierno federal intervenga de inmediato y ya no de más largas.

"La realidad es que nos encontramos en serios problemas, tenemos años en espera de que nos paguen la liquidación y hasta la fecha nadie nos atiende, ni la empresa ni autoridades, lo mismo ocurre con trabajadores en activo que por cerca de un año dejaron de recibir salario y prestaciones" recordó.

