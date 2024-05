Nula respuesta a la reunión en AHMSA

Pese a que la convocatoria fue desde la semana pasada, no más de 60 trabajadores de Altos Hornos de México acudieron a la explanada central, de nueva cuenta vuelve a mostrarse el cansancio de los obreros, además con las fuertes temperaturas, la verdad es un desgato físico y emocional.

Otro punto es que nadie de la empresa participó y es que desde la semana pasada se aclaró que no hay representantes de AHMSA dentro del movimiento, por esa razón lo correcto es ya no cansaron a la raza, no tiene caso hacer reuniones ya son como trece meses de movimientos y no hay nada.

Uno acuerdo que pensaban tomar es bloquear la carretera federal 57 a la subida de Castaños pero con ese grupo de gente ni para que arriesgarse y es que pocos hacen caso la mayoría de los obreros se encuentran trabajando y pues no es posible pedir permiso o faltar porque pierden el salario.

Lo único que resta es saber esperar el tiempo necesario para que se informe el destino final de la empresa la mayoría de los actores dicen que concluirá el 2024 y seguirá paralizada, que la cosa sigue bien complicada y que hay oscuros intereses que se mueven para impedir la reactivación.

Por el lado sindical, La información de que Altos Hornos de México está despidiendo a empleados de confianza levantó incertidumbre entre trabajadores, a quienes se les tiene que aclarar que hasta la fecha la empresa no ha notificado si también se contempla aplicar la "guillotina" a sindicalizados, dijo Néstor Torres Terrazas.

El Secretario General de la Sección 147 llamó a la calma al recordar que existe un Contrato Colectivo de Trabajo que se va a respetar, actualmente los que se han ido es por decisión personal, son personas de 60 o más años de edad que empezaron a tramitar su pensión ante el IMSS.

"No hay propuesta para recortar plantilla de sindicalizados, en el caso de los empleados de confianza que son despedidos no tienen contrato colectivo es individual, la dirigencia sindical no tiene nada que ver en ese asunto, hay que estar tranquilos, aunque si hay incertidumbre" indicó.

Al Secretario General de la Sección se le cuestionó sobre el despido de cientos de empleados de confianza a quienes se les empezó a notificar sobre su salida de la empresa y el plan de pagar su indemnización, pero hasta la fecha no hay planteamiento que involucre a sindicalizados.

En tema escolar, la Secretaría de Educación Pública fijó criterios para que cada director revise las condiciones del plantel y determinar si se mantienen las clases presenciales, se recorta el horario o bien todos los alumnos se van a clases en línea, dijo el subdirector de Servicios Escolares de la Región.

Félix Alejandro Rodríguez Ramos, señaló que en todos los casos los maestros tienen que cumplir con el plan de estudios, para ello deben sumar a padres de familia y exhortarlos a que se comprometan que sus hijos seguirán en clase en línea y cumplir con las tareas asignadas.

"Pero también deberán informar a inspectores de cada nivel educativo para que se autorice la medida que tomaron ante las inclemencias del tiempo y al seguir los pronósticos con elevadas temperaturas, se tiene que informar que medidas se tomaron y comprometer a los padres de familia" estableció.

Lo anterior luego de reportarse estudiantes y maestros afectados por las temperaturas por ello padres insisten que se debe modificar el horario de clase, incluso hay quien piden que regrese el sistema que se aplicó durante la pandemia, que las clases se lleven en línea por internet.

Nos leemos mañana..