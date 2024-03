Que el martes inició fase de prueba del horno eléctrico

Circulan comentarios en el sentido de que el próximo martes arrancaría operaciones el Horno Eléctrico que se ubica en la planta dos de Altos Hornos de México, aunque versiones de directivos primero es la asamblea del lunes y des acuerdo al resultado empezaría a programarse operaciones.

De entrada arranca el Horno Eléctrico sería a modo a prueba, de acuerdo a los resultados se tendría que comprar chatarra que se requiere para las operaciones y se requiere capital para comprar esa materia prima, por ello de lo que ocurra el lunes once entonces tomaría forma encender el Horno.

Otro aspecto es que también debería de ponerse a trabajar el área de laminación para rolar el acero, también se debe programar metalurgia, coladas y el área de laminación porque no se puede vender acero liquido, de acuerdo a trabajadores que conocen el proceso de producción de la siderúrgica.

Por ello se insiste encender el Horno Eléctrico sería en fase de prueba tomando en cuenta que tiene años sin funcionar por lo tanto no se puede empezar a trabajar sin antes conocer las condiciones en que se encuentra, pero también tendría que arrancar los departamentos antes señalados.

Lo cierto de todo es que entre trabajadores hay optimismo de que ahora si se autorice el nuevo consejo de administración por ser el primer paso que conduzca a la reactivación parcial de la siderúrgica y es importante aclarar a los trabajadores que no va a operar al cien por ciento..

Se insiste que serían alrededor de 600 los trabajadores que retornen, conforme avance la producción y ventas entonces aumentaría la presencia obrera, son acciones que ya se tienen contemplado pero se insiste hay que esperar el resultado de la asamblea si el juez autoriza o no el nuevo consejo.

También es bueno empezar a trabajar en el aspecto de la lista de obreros que serán citados a trabajar, por el lado de empleados de confianza hubo quienes no aceptaron al aclarar que son periodos de prueba por lo tanto no hay salario hasta en tanto no arranque operaciones de manera parcial.

Al menos es lo que se comenta entre trabajadores y empleados de confianza, la verdad que todos quieren regresar pero también es cierto confían que dentro del plan de negocios se incluya el pago de salarios y prestaciones si no se puede el cien por ciento cuando menos la mitad del adeudo, es lo que se dice.

Y por Hércules, sigue igual el ambiente, no cambia a pesar de las condiciones en que se encuentra la fuente de trabajo no hay manera de conseguir el cambio de actitud de trabajadores que por medio de las redes sociales se muestra que todavía no entienden ni reflexionan la realidad.

Incluso se atreven en señalar que el Sindicato Minero ya metió emplazamiento a huelga, para conseguir el pago de los salarios, la verdad poca información en ese sentido, sin empresa no hay sindicato, además lo que deben buscar es calmar el ambiente y tratar de recuperar la fuente de trabajo.

No se entiende ese afán de decir del emplazamiento a huelga, nadie en su sano juicio puede pensar que primero es el sindicato antes que las fuentes de trabajo, el pueblo quedó semi vacío porque muchas familias migraron unos obligados por la violencia y atentados y otros en busca de mejores condiciones de vida.

Lo más triste que el arranque de operaciones no se contempla dentro del plan de negocios, no hay necesidad, si es que acaso llega a reactivarse sería en un lapso de unos cinco años porque es mucha la inversión, además era poco el mineral que extraían, y los mineros de ese pueblo no lo pueden negar.

Nos leemos mañana..