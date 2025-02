Se celebró la famosa marcha y?

La pregunta circuló en todo Monclova, poco más de unas 700 personas participaron en la marcha celebrada ayer en donde hubo de todo a pesar de que siempre ofrecieron que sería pacífica sin insultos y ofensas a final se comprobó que fue más de lo mismo, que no hay respuesta.

Son más de dos años de intensas movilizaciones, cierre de carreteras y un sinfín de acciones pero ha final todo sigue igual, sin avanzar, en manos del síndico que hace lo suyo para sacar adelante al asunto pero se insiste no es cualquier cosa, es una papa caliente que tiene en sus manos.

La marcha de ayer tuvo una participación de 700 personas, es decir pocos los verdaderos interesados, la mayoría se encuentra trabajando otros, fuera de la ciudad pero en ambos casos no hay interés por seguir en movimientos cuando las necesidades del hogar simplemente no esperan.

Por esa razón se vuelve a cuestionar si hubo resultado favorable, claro que el tiempo se va a encargar de las cosas y reflejar si la marcha dejó algo positivo o solo fue para medir la reacción porque se insiste la mano que mece la cuna no se cansa y sigue atizando a la división y sacar ventaja económica.

En otro tema, el ex presidente de la CMIC y empresario Eugenio Williamson Iribarren, es claro cuando dijo que los trabajadores y todos los interesados en el tema AHMSA por supuesto que deben saber esperar cuando menos un año para que empiecen a ver los primeros resultados.

Lo anterior porque recuerda que hay actores que dicen en seis meses empieza el remate y es cuando destaca la importancia de entender que no es cosa fácil así de un día para otro lleva su tiempo entonces es un aspecto que en realidad deben de tomar en cuenta para no desesperarse.

Es decir hay quienes endulzan el oído y dicen que quieren un espacio en el proceso de remate por principio eso no es un juego todo se debe ajustar a lo que establece la ley y no consigna la presencia de otras personas, tampoco dice que tienen que entregar información del proceso.

Todo lo anterior se debe aclarar tomando en cuenta que gente abusona se aprovecha para vender mentiras a los obreros y les hacen creer una de aspectos pero todos falsos, claro se quedaron mal acostumbrados a grado que piensan protesto exijo y gano como siempre peor eso se acabó hace dos años.

Por otro lado, hay obreros que se encuentran fuera de la ciudad y hacen el llamado a los ex trabajadores para vean la realidad nadie tiene responsabilidad más que dos personas que siguen tranquilas, cuestión de volver a insistir que volteen a ver Hércules, la Perla y Cerro de Mercado.

A esos ex trabajadores aglutinados en el sindicato minero ni siquiera una despensa les han enviado, no hay apoyo porque no hay manera de recuperar lo que gaste por esos respaldos, y nadie puede decir que es falso, hace poco estuvieron sin luz y el minero no envió cuando menos un generador de energía.

Entonces como que se baja el cero y no contiene por el hecho de que queda en claro la orden tírenle a todos menos al minero, y es que no se entiende porque razones se les olvida esos obreros, como que es la orden desviar la atención al menos es lo que alcanza a escuchar entre los obreros.

Dicho de otra manera no se vale difamar a unos, ocultar a otros y proteger a los grandes del billete, tanta culpa tiene el democrático como el minero y me gustaría un día escuchar que esos que dicen se le parten por los obreros critiquen a todos, incluyendo al sindicato minero, veremos.

Nos leemos mañana..