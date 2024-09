SE COMPLICA EL ASUNTO SIGUE PARO DEL PJF

Ayer se conoció que de última hora todo el personal del Poder Judicial de la Federación seguirá en paro, como protesta por la reforma, eso representa seguir son solucionar el problema de AHMSA, simplemente la juez federal forma parte de ese segmento de protestantes.

Lo dicho todo indica que será hasta después del primer día de octubre cuando se empiece a recibir mensajes sobre la posición del próximo gobierno de México, si hay o no interés por dar facilidades y empiece la inyección de recursos, claro que para ello la juez ya debe estar en funciones.

Aunque se insiste falta la declaración de quiebra y lo que viene tras de ello, por la maquinaria y equipo que se encontraba en comodato y otra en renta, es un aspecto que por supuesto no va agradar a los trabajadores que siguen pensando que con solo declarar la quiebra se arregla el problema.

Pero de que el panorama sigue y seguirá pesado de eso no hay la menor duda, es cuestión de entender que pueden realizar miles de marcha, plantones y acciones de protesta pero no habrá solución, si se arregla eso será a muy alto nivel, cuestión de entender que la presidencia de la república es quien arreglar.

En otro tema, será el sereno pero lo de AHMSA va para largo, lamentable porque los obreros más conscientes de la realidad han optado por salir de la ciudad en busca de un empleo, el problema es que aquí dejan la familia y aunque no se quiera ver de esa manera pero es desintegración familiar.

No se puede conocer la cifra de obreros que ya están fuera, en la región sureste de Coahuila, otros Estados de la república e incluso en los Estados Unidos a donde se fueron para estar en condiciones de hacer frente a compromisos del hogar, son conscientes de que esto va para largo.

Otros siguen con problemas de salud, con problemas anímicos al no saber qué hacer, no quieren dejar la familia, se emplean de manera temporal en lo que salga, pero inquietos y es que en realidad el estilo de vida cambió por completo, ahora no tienen el mismo salario mucho menos prestaciones.

Bajo esas condiciones se puede decir que sobreviven, pero también es cierto tendrán que adaptarse a esa nueva vida, con menos ingresos, a quienes más afecta es a los que se encontraban a punto de retirarse y tramitar su pensión, el porcentaje que esperaban no será el mismo, lastima.

Por otro lado personal de la maquiladora HFI se quejan por el abandono en que se encuentran incluso se filtro la noticia de que arribarían inspectores de la Secretaría del Trabajo y los mismos representantes sindicales les advirtieron que no dijeran nada, cero quejas, cero reclamos.

De lo contrario pueden meterse en problema, mientras, la represión sigue firme, ahora hasta porque llevan pantalones un poco descocido las regañan, la falda como si fueran gitanas, mientras que la alimentación de pésima calidad, y a pesar de que protestan la respuesta es si no te gusta no comas.

Esos son solo uno de los ejemplos de la política inhumana que se aplica en esa maquiladora, corren al personal a las dos o tres de la mañana, a pesar de que son de municipios vecinos al personal de recursos humanos eso no les interesa en lo absoluto, sigue la crueldad laboral.

Ojalá y los inspectores de la Secretaria de Trabajo diseñen una estrategia para platicar con el personal, que sean varios y de esa manera no se detecte a quienes se arman de valor y denuncian las condiciones inhumanas en que los obligan a permanecer, ante el silencio de la dirigencia sindical.

Nos leemos mañana..