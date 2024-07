Se mantiene el ambiente turbulento

De repente empezó a crecer el ambiente entre los trabajadores de Altos Hornos de México quienes siguen inquietos al conocer la muerte del ex obrero Jaime Ortíz Hernández, a quien de diversa manera externaron su reconocimiento como buen compañero incluso unos responsabiliza a la empresa.

Pero la realidad es que murió de una enfermedad la mayoría de las ocasiones incurables, claro que también influye y mucho el estado de ánimo como se ha comentando muchas veces después de los 55 años es difícil que encuentren trabajo, eso pega en personas trabajadoras.

No hay duda que mientras no se defina la situación de la siderúrgica seguirán los diversos comentarios por la inquietud de los trabajadores que permanecen en espera de que se reactive la fuente de trabajo, sin embargo y hay que ser honestos no hay para cuando empiece a producir.

Cuestión de analizar el tema y encontrar que de manera oficial en el transcurso de la semana pasada se envió un boletín, también se informó sobre la notificación a la bolsa de Valores, pero nada importante o sobre saliente que impacte en el ánimo de los trabajadores en general.

Además hay que recordar el supuesto veto a la inversión china en AHMSA, que los conocedores dicen que es real, que el gobierno americano no quiere esa inversión tomando en cuenta que pueden utilizar como trampolín entonces eso complica el ambiente y detiene la inversión.

Lo anterior al recordar que otros grupos empresariales que en su momento se anunció su intención por invertir de repente se retiraron de la mesa de negociación cuando todo parecía que por fin se tendría la inyección de recursos no hay nada, el panorama desalentador por completo.

Por otro lado, grupos de empresarios locales le apuestan a la declaración de la quiebra de la empresa al insistir que no van de acuerdo en perder parte de la deuda además quieren que el dinero se les entregue de inmediato es la única manera de aceptar la propuesta que en su momento les hagan llegar.

Son dos aspectos o temas que se deben analizar a consciencia, como corresponde toda vez que son claves para evitar la quiebra lo que traería como consecuencia alargar los pagos a trabajadores, porque vendría un proceso muy largo para rematar, no es de la noche a la mañana podrían pasar años.

En otro comentario, acertada la postura del dirigente cetemista Javier Hernández del Angel, cuando dice que por razones de seguridad los operadores de taxis no pueden traer el cinturón de seguridad, en cierta forma eso representa peligro al no estar en condiciones para defenderse.

Recuerda que por varios años, los taxistas fueron asaltados y golpeados por supuestos pasajeros que aprovechaban para robarles el dinero incluso en ocasiones hasta la unidad, por esa razón negociaron que se les permitirá no usarlo, la respuesta de autoridades fue positiva.

Señala que el cinturón de seguridad es obstáculo para estar en condiciones de defenderse los malandros conocen eso y aprovechaban para sacar ganancia a costilla de asaltar a los operadores, por ello dice que platicará con la próxima autoridad municipal y hacerle ver la realidad.

De la queja de taxistas de Frontera que llegan a dejar pasaje, y los multan por no portar el cinturón de seguridad dijo que ese tema corresponde a sus dirigentes sindicales no es cuestión de la CTM centro, los taxistas de Monclova seguirán con ese beneficio a manera de protección.

Nos leemos mañana..