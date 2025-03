SE REQUIERE INFORMACIÓN CASO AHMSA

La única forma de tranquilizar los ánimos entre los ex trabajadores de AHMSA y evitar que caigan en el error de creer todo lo que leen en redes sociales es necesario que el síndico Víctor Manuel Aguilera Gómez, aclare las cosas pero ante la opinión pública no a un solo pequeño grupo.

Eso permitirá relajar el ambiente pero sobre todo que los ex trabajadores sigan confundidos con comentarios fuera de orden, sobre todo en Hércules en donde les siguen diciendo que va bien la cosa, que el emplazamiento a huelga los proteger cuando en realidad ya no hay empresa todo es legal.

Ahora bien, analizando el tema podemos entender que si el sindicato minero mete mano y dice apoya a los obreros es porque conoce que si hay avances pero claro que primero van a pedir lo que se han gastado en laudos eso para empezar al menos es lo que consiga la historia en ese entorno.

Por todo lo anterior se requiere que haya información hasta donde se conoce para volver a funcionar las minas requieren de millonaria inversión, no hay ferroducto, las minas se encuentran inundadas es más fácil comprar mineral de fierro, eso lo deben tener muy en cuenta, no hay de otra y aunque duela o moleste es la realidad.

En otro tema, todavía hay ex obreros que piden apoyo de la comunidad no como antes ahora solo en el llamado punto nueve y en la puerta cuatro, el resto simplemente se retiró y es que siempre se les dijo que el apoyo era provisional nadie puede dar por mucho tiempo, al menos es lo que dicen lo que saben.

La verdad era dramático ver a conocidos ex obreros pidiendo ayuda, muchos de ellos en los buenos tiempos hacían a un lado a los trabajadores de constructoras, hasta los bajaban del camión y no los dejaban usar los baños ni comedores, eso lo repiten quienes vivieron esa etapa de la vida.

Dice un viejo refrán que nunca debe subestimar a nadie, sobre todo cuando son trabajadores, en fin que la historia seguirá por buen tiempo ya estamos en el primer trimestre del año y no se alcanza a observar nada de avance a pesar de lo que se repite que se trabaja en el caso.

Lo cierto que poco a poco ex trabajadores empezaron a buscar fuente de ingreso, claro que no ha sido fácil, simplemente por la edad muchos de ellos son rechazados, otros renuncian a los pocos días, un descontrol total porque nadie estaba preparado para vivir los tiempos actuales, de eso no hay duda.

Por otro lado, el reinicio de los filtros anti alcohol levantó comentarios en este sentido Javier Hernández del Angel, dirigente de taxista de la línea Premier dice que el pasado fin de semana no hubo reportes de que unidades hayan sido detenidas por trasladar pasajeros ebrios o en mal estado.

Dice que los operadores tienen instrucciones de no permitir que pasajeros suban con bebidas alcohólicas ni cerradas no abiertas, de esa manera no tendrán problema en caso y lleguen a ese detenidos en los filtros que los fines de semana se van a instalar en diversos sectores de la ciudad.

También se les ha dicho que no pueden manejar si tomaron bebidas alcohólicas, desde el momento que son contratados se les dice esa restricción por esa razón pueden circular de manera normal sin ser molestados in ellos ni el pasaje aunque vayan ebrios se respeta la figura de conductor designado.

Por ello indicó que los operadores deben de conocer las restricciones antes de que empiecen a trabajar sobre todo porque se informó que los filtros seguirán sobre todo los fines de semana de acuerdo al programa que maneja la presidencia municipal en un intento por reducir los accidentes.

Nos leemos mañana..