Trabajamos para resolver el problema: Benavides

El asunto de Ferromex es muy serio, impide la actividad productiva en Gunderson, espero que pronto se resuelva a efecto de no dañar las fuentes de trabajo, ya pedí apoyo de autoridades porque son varios meses con ese problema, dijo el empresario Gerardo Benavides Pape.

Cuestionado sobre el problema que existe ante la negativa de Ferromex de remolcar los furgones ferroviarios a la Frontera, destacó que no conoce las causas de esas fallas, simplemente no se mueven lo que ha ocasionado serios problemas en la producción porque no hay manera de seguir trabajando.

En cuanto a la posibilidad de buscar otras alternativas para resolver el problema, dijo que no es conveniente, sería como llevar piedras al monte, no es factible la ruta Monclova-Monterrey- Nuevo Laredo, lo correcto es terminar con el problema y seguir en actividad, destacó.

“Lo cierto que el caso se tiene que solucionar de inmediato, es la manera de no detener la producción, Ferromex es quien debe atender el caso y encontrar solución, es la única línea férrea que puede dar el servicio, por ello espero que pronto se resuelva y empiecen a mover los carros de ferrocarril” señaló.

Por su lado el dirigente de la CTM Jorge Carlos Mata López, reiteró que cinco mil empleos se encuentran en riesgo, de no encontrarse salida entonces desde hoy puede empezar aplicarse acciones laborales al no estar en producción, los trabajadores en cierta forma no tienen nada que hacer.

Dijo que no conocen las causas por las cuales Ferromex no cumple con mover los furgones que se encuentran listos para su destino Estados Unidos, simplemente la empresa ferroviaria volvió a incumplir con su compromiso de agilizar la movilización de los carros en dos empresas.

Recordó que el incumplimiento pega a dos empresas productoras de carros de ferrocarril, Gunderson y Trinity que se encuentran llenos por la no movilización de la producción lo que ha ocasionado alerta sobre todo porque pega en las fuentes de trabajo si se toma la decisión de paralizar.

“No se puede producir porque los patios se encuentran llenos, Ferromex no los mueve a pesar del compromiso que tiene de cumplir con esas maniobras, tampoco nos dicen las causas pero lo cierto que impactará y fuerte en las cerca de cinco mil fuentes de trabajo” reiteró.

En otro tema, la construcción del parque industrial Frontera será detonante para la inversión ya es el tercero y siempre se dijo que mientras no se contara con infraestructura era difícil convencer a empresarios se establecerse en la región, ahora no hay excusas, dijo Eugenio Williamson Iribarren.

El presidente de la Cámara Mexicana de la Industria y la Construcción señaló que otro aspecto también importante es que la obra civil se asignaron a constructoras locales generando fuentes de empleo, pero además la millonaria derrama por ese concepto se queda en la región.

“Qué bueno y empresarios locales le apuestan a la región, eso es indicativo de que conforme se generen más empleos en esa medida será posible revertir los efectos negativos que se generan por la situación de AHMSA, con el parque industrial se generan condiciones para nueva inversión” apuntó.

La inversión por ese parque industrial es entre 250 a 300 millones de pesos, serán naves para diversas empresas de todos los giros para ello se va a trabajar, incluso hay empresarios extranjeros que ya pusieron sus ojos en la región por lo tanto es cuestión de esperar unos meses cuando el parque se encuentre listo.

