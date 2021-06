Fuera de Contrato

Opinión

Muy buena la postura de trabajadores de las unidades Hércules y la Perla de Minera del Norte, que aceptaron el seis por ciento directo al salario que las empresas ofrecieron finalizando las revisiones del CCT y tabulador salarial, todo lo anterior en base a la aplicación a las reformas de la Ley Federal del Trabajo.

Siempre es bueno reflexionar en los ofrecimientos tomando en cuenta que benefician de manera directa a sus familias, en el caso de la Unidad Hércules, el acuerdo de revisión de Contrato Colectivo de Trabajo para el bienio 2021-2023 aborda prestaciones en prima vacacional, aguinaldo, despensa y becas, entre otras beneficios para más de mil 100 trabajadores y sus familias.

Por su parte los obreros de la Unidad La Perla, el acuerdo de revisión del tabulador con vigencia a partir del 1 de Junio recién pasado, además del incremento directo al salario contempla apoyos equivalentes en prestaciones, sin duda buena la decisión de los trabajadores.

Siempre hay que tomar en cuenta que primero es el trabajo y la familia, los tiempos actuales no permiten vacilar o dudar en cuanto a ofrecimientos se refiere, ha final se conserva la fuente de trabajo y se mantiene el ingreso, buena la decisión de esa raza de segur de largo.

Del lado local, el cambio de un transformador que suministra energía al recinto de la 147, obligó a suspender actividades administrativas y en cierta forma detener la atención a trabajadores, no de todo tipo hubo casos que se resolvieron directamente con funcionarios de la empresa.

Lo malo del asunto que todo el personal se vio en la necesidad de salir a la calle, lo mismo que funcionarios y comisionados, las elevadas temperaturas impedían permanecer en el interior del recinto sindical, por esa razón atendían a la raza en solo de palabra.

En este sentido el Secretario General Gerardo Mireles Castillo, giró instrucciones de atender a obreros, si el asunto se podía resolver vía telefónica directamente se manejó ese proceso, pero si se tenía que elaborar oficio, huno necesidad de esperar.

Lo bueno fue la reacción de la directiva sindical, además de manera constante se comunicaban a CFE para pedir agilizar los trabajos de cambio de transformador y reanudar la actividad normal en el menor tiempo, toda la mañana se vivió este panorama en el recinto sindical.

Y en la 288 120 trabajadores de de 40 a 49 años se registraron para la aplicación de la vacuna contra el COVID-19 pero esta cifra refleja que todavía faltan 180 trabajadores de AHMSA dos que no se registraron, lo anterior de acuerdo al registro sindical son 300 los que se encuentran en este margen de edad y deben vacunarse.

Por esa razón, se amplió el periodo de pre registro hasta el próximo viernes, los trabajadores que aún faltan tienen oportunidad de presentarse en el área de relojes o bien en la Secretaría General en el recinto sindical para cumplir con ese compromiso que tienen ante ellos, sus familias y la sociedad.

No hay que olvidar que autoridades mantienen protocolos sanitarios, los reportes de contagios siguen presentes todos los días, claro aunque pocos pero no deja de ser ocasión para no descuidarse, de seguir con la auto protección, el virus nos respeta categorías ni grupos sindicales.

Es por esa la razón que sigue sin permitirse las reuniones semanales que son tradición entre la raza de AHMSA Uno, más de 40 años de llevarse juntas, grupos van, grupos desaparecen, funcionarios y comisionados dejan sus caros, cientos ya ni trabajan, pero la cultura de reunirse cada semana permanece, aunque por el momento nada.

Y ya que estamos con grupos sindicales el grupo amarillo se fortalece y crece, a pesar del receso sindical se mantiene vigente el compromiso de seguir de largo, eso se puede comprobar con los descuentos semanales que de manera voluntaria los activistas aportan para sostener el grupo.

El amarillo por su presencia entre la raza, mantiene buen ánimo, incluso crece la cantidad de funcionarios y comisionados, ha llegado a contar con representación en el CEN cuando el Látigo Rios, fungió como tesorero, la raza no olvida que por su presencia dentro de los diversos movimientos están dentro del ánimo de los obreros.

Lo mismo pasa con el café, que sigue al frente de la organización sindical, hay que recordar que el verde desapareció, no logró seguir en activo, y aunque han tratado de reorganizarse no lo consiguen, prácticamente solo el hermano Joel Martínez, sigue en activo aunque por el momento en pauta, dedicado cien por ciento a su trabajo.

Nos leemos mañana…