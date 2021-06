Fuera de Contrato

Opinión

Ante la postura de obreros de AHMSA de conseguir que autoridades autoricen la instalación de un puesto de vacunación en la empresa, directivos sindicales empezaron a manejar los trámites ante quien corresponda de esa manera responder a la petición de la raza brava de AHMSA.

En este sentido el vocero de la 147 Carlos Garza Bernal, dice que son cientos de trabajadores que aún faltan de aplicarse la vacuna contra el COVID-19, de 25 a 40 años es una cifra elevada de obreros que laboran en AHMSA Uno y tienen disposición por proteger su salud.

De no lograrse entonces van se volverá a aplicar el mismo proceso que las campañas anteriores, cambio de turno, o bien permiso especial para acudir a la vacuna, en todos los casos no se les afecta el premio de asistencia, es la forma con que la empresa respalda la campaña de vacunación.

“Ya estamos en proceso de ver la manera de que en AHMSA se instale un puesto de vacunación, eso simplifica las cosas, al salir de su jornada los compañeros pueden vacunarse, permanecer un rato sentado y después retirarse a su casa, eso demuestra que si se justifica la petición” aclara el vocero.

Es de recordar que en repetidas ocasiones Leija, dejó en claro que los recintos sindicales de las Secciones 147 y 288 estaban listos para habilitarse como centros de vacunación contra el COVID, tienen disposición de colaborar con autoridades, al extenderse las áreas de vacunación se agiliza el proceso.

Al conocer de la llegada de vacunas contra el COVID-19 Leija, insistió que al contar con más centros de vacunación se avanza en el combate contra la pandemia sanitaria, por ello no se descarta que autoridades respondan de manera favorable, al menos es lo que se espera en los próximos días.

Por el momento aún no hay fecha para la aplicación de la vacuna, en los recintos sindicales y en la empresa se mantiene el proceso de pre registro, los trabajadores tienen oportunidad de acudir y registrarse, después esperar fechas y acudir, ojala y acepten instalar módulos en AHMSA o bien en los recintos sindicales.

También es de reconocer que los errores cometidos al inicio de la campaña, se fueron corrigiendo, cuando llegó el día para personas de 50 a 59 años fue la prueba de fuego que no se superó, pero como dice el viejo refrán popular, en el camino las calabazas se acomodan y en este caso así fue.

Por el rumbo del sindicato de trabajadores del IMSS, se manejó el sistema para que trabajadores votaran si están o no de acuerdo con el Contrato Colectivo de Trabajo y de esa manera legitimizar el documento, hasta donde se conoce la respuesta de trabajadores fue positiva y dijeron si vamos de acuerdo.

La verdad nadie entiende ese proceso que se incluyó en la reforma a la Ley Federal del Trabajo, en cierta manera el gobierno metió mano en el aspecto sindical pero todo tiene un porque, buscan controlar las organizaciones sindicales, no hay otra explicación a ese proceso que es desgastante.

Sobre todo en sindicatos nacionales como en este caso del IMSS, casi un millón de trabajadores, desplazar visores de la Secretaría de Trabajo, gastos al por mayor, eso representa perdidas tanto para empresas como para sindicatos que son los que pasan a cubrir los gastos.

Por intentos que hicieron sindicatos por evitar ese proceso no fue posible, tanto diputados y senadores aprobaron la reforma, se apuesta doble contra sencillo que no supieron lo que aprobaron, en ambas cámaras ya no se debate solo se levanta el dedo, sin discusiones, así está la cosa.

Y en temas del fatídico accidente en la mina de Múzquiz, el ex vocero de la 288 Juan Haziel Valdez Orozco, insiste que Comisión Federal de Electricidad es responsable directo por comprar carbón a lo loco, es decir sin tomar en cuenta que esas minas no tienen las mínimas condiciones de seguridad.

“Ahora se quieren lavar la cara y decir que van a investigar, incluso quieren tomar bandera política con ese accidente, incluso el Presidente habla de que se gastaron millones de pesos en el rescate, pero omite aclarar que parte de las brigadas de rescatistas estaban formadas por gente de AHMSA” aclara.

Dicho de otra manera no le busquen mucho, no traten de buscar culpables, es la propia empresa Comisión Federal de Electricidad la responsable por comprar a diestra y siniestra ha pero que tal y el accidente hubiera ocurrido en una Mina de AHMSA o Micare, ya estarían sobre los encargados, así se maneja el gobierno de la 4 T. y es cierto.

Nos leemos mañana…