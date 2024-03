Donde aprieta

Una de dos o le pusieron las peras a 20 , es decir le leyeron la cartilla o de plano hubo un buen billete para que de a noche a la mañana el gurú de los Peteistas Coahuilenses Ricardo Mejia Berdeja le bajara de volumen a sus exigencias con la alianza con Morena y de nueva cuenta dejara a varios colgados de la brocha.

Y es que el adoptado por el estado de Guerrero hizo mucho circo y hasta anuncio un pleito con la dirigencia de Morena.

Y que creen que con este anuncio varios de sus seguidores pensaban tener en sus manos la cándidatura a la alcaldía de Monclova y que creen ? Pues que se quedarán como el chinito: "Nomás milando"

Ayer el "líder" moral del PT Mejia Berdeja doblo las manos y tuvo que apechugar y apoyar a Morena en Municipios que ya estaba pactados, o cumples o cumples le dijeron, y tras algún trato, bueno o malo no le quedó más remedio que doblar las manitas.

TODO LISTO EN EL PAN

En dónde no hubo ninguna novedad es el PAN en dónde al menos en Monclova quien gobierna desde hace ya casi tres años, Mario Davila Delgado es ratificado como candidato que buscará su re elección.

Los consejero encargados de hacer la auscultación y decir quienes serán candidatos tanto a los puestos de elección popular decidieron sin baranda que fuera el Galeno amigo de los niños quien los representara.

En ciudad Frontera dab igual quien fuera candidato pues saben que si quedan en tercer lugar de la elección sería ya para ellos un gran logro pues el barco Albiazul en la rielera ciudad ya va en franca picada desde hace un tiempo.

Igual agarraron al primero que se les ocurrió está oportunidad recayó en el médico Pepe Pérez quien si bien es cierto NO es el menos peor, pues hay muchos iguales o hasta peores es quien no causaría tanto alboroto en su designación.

Sin embargo la pelea verdadera se da en quienes buscan las posiciones de mayoría relativa es decir las pluris pues saben que desde hace algunos años no aspiran a otra cosa que no sea ser Plurinominales, pues saben que por la vía del Nockout no hay quien les puede garantiza algo positivo, no lo hay.

BUSCARA JERICO APOYO A MUJERES EMPRENDEDORAS

La creación de un fondo capital semilla de 8 mil millones de pesos que vayan dirigidos para el empoderamiento de las mujeres, es una de las propuestas que Jericó Abramo Masso llevará a la Cámara de Diputados.

En su recorrido por el Mercado Morelos, en el corredor ubicado en las colonias San Pedro de los Pinos y Morelos, sostuvo pláticas con mujeres jefas de familia y dueñas de negocios, en donde coincidieron que el apoyo a este sector de la población es urgente y vital para el desarrollo económico del país.

"Este fondo de capital semilla estará enfocado a dar créditos que vayan de 300 mil hasta 5 millones de pesos para puros negocios encabezados por mujeres", enfatizó, "en México, según el IMCO, el 26 por ciento de las trabajadoras son emprendedoras".

Abramo Masso mencionó que una de las principales finalidades de gestionar este presupuesto es eliminar la brecha que hay en materia de discriminación entre mujeres y hombres.

"Se busca generar fortaleza entre las pequeñas y medianas empresas, que son las que generan 5 de cada 10 empleos en nuestro país, pero no hay algo que acompañe a las mujeres emprendedoras; debemos fortalecer desde el presupuesto este punto, con más perspectiva", comentó.