ENCABEZA MARS REUNIÓN DE LA MESA DE COORDINACIÓN PARA LA CONSTRUCCIÓN DE LA PAZ

El gobernador Miguel Ángel Riquelme Solís encabezó la reunión de la Mesa de Coordinación para la Construcción de la Paz, en la que destacó que el Estado cerrará el año con una importante reducción en los homicidios dolosos, en comparación con 2020.

"Los indicadores de Coahuila hablan por sí solos, y el que estemos trabajando en equipo tiene mucho que ver", mencionó el Mandatario estatal.

En esta reunión se dio especial importancia a temas que tienen que ver con las tomas clandestinas de robo de combustible, migración y cambio de mandos policiales en las Administraciones Municipales entrantes, así como indicadores de seguridad.

Riquelme Solís reiteró que su Administración siempre dará privilegio a la unidad, al mencionar que nadie que esté bajo su mando dejará de coordinarse con las instituciones de los tres órdenes de Gobierno.

En ese sentido, refrendó su apoyo a las instituciones municipales, estatales y federales, ya que los resultados que se han obtenido en Coahuila en el tema de seguridad no se han logrado de manera individual, sino con el esfuerzo y coordinación de todos.

Miguel Riquelme recordó que Coahuila apoya con recursos en el tema de seguridad en todos los niveles, y mencionó que con inversión cien por ciento estatal se acaba de construir un cuartel en Ciudad Acuña, en el que se invirtieron 470 millones de pesos, y que a la fecha se encuentra en el proceso de equipamiento y llegada de tropas; además de que ya se han construido otros cuarteles y bases militares a lo largo y ancho de la entidad.

"En Coahuila, el Ejército Mexicano tiene su casa", subrayó.

Agregó que Coahuila es uno de los pocos estados que no solamente ha contenido a la delincuencia, sino que ha disminuido de manera importante la incidencia delictiva.

De la misma manera, el Gobernador expresó que tratarán de que todos los directores de Policías de los diferentes municipios, se reúnan en cada región con integrantes de esta Mesa de Seguridad previo a tomar posesión de sus cargos, para que al entrar en funciones de manera oficial se continúe con la coordinación como hasta hoy se ha llevado, y se mantengan los buenos indicadores que Coahuila ha conseguido gracias al trabajo en conjunto de las autoridades de los tres órdenes de Gobierno y el Ejército Mexicano.

Felicitó a todas y todos los integrantes de esta Mesa de Coordinación para la Construcción de la Paz, a quienes agradeció su trabajo institucional y de coordinación para poder llegar a estos resultados, y los exhortó a seguir esforzándose para que estos indicadores se mantengan a la baja.

A esta reunión de la Mesa de Coordinación para la Construcción de la Paz asistieron además, Fernando de las Fuentes Hernández, Secretario de Gobierno de Coahuila; General de Brigada DEM Guillermo Alberto Nava Sánchez, Comandante de la 6ª. Zona Militar; General de Brigada DEM José Fausto Torres Sánchez, Comandante de la 47ª. Zona Militar; General de Brigada DEM Juan Torres Torres, Comisario de la Guardia Nacional en Coahuila; Sonia Villarreal Pérez, Secretaria de Seguridad Pública; Efraín Alonso Gastélum Padilla; Delegado de la Fiscalía General de la República; Jorge Luis Cárdenas Pérez, Policía Federal Ministerial; y José Juan Gutiérrez Cabello, Centro Nacional de Inteligencia.

Además del magistrado Juan José Yañez Arreola, representante del Tribunal Superior de Justicia; Adriana Gaona, representante del Instituto Nacional de Migración en Coahuila; Juan Francisco Martínez Ávalos, Subsecretario de Protección Civil en el Estado; Sergio Antonio de la Torre Servín, representante Delegación de Programas para el Desarrollo; Katy Salinas Pérez, titular del Instituto Coahuilense de las Mujeres; Martha Rosario Rivera Hernández, Directora General de Investigaciones Especializadas de la FGE; y José Trinidad Bustos Vega, de Seguridad Física de PEMEX Zona Gómez Palacio.

Así como integrantes de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana y de la Fiscalía General del Estado.

CONVIVEN ELEMENTOS DE LA AIC CON MENORES DE LA FUNDACIÓN ´NO ME RINDO AC´

Como parte de su labor de proximidad social, elementos de las Fuerzas Especiales de la Agencia de Investigación Criminal, de la Fiscalía General del Estado en la Región Laguna, convivieron con menores de la Fundación No Gubernamental "No me Rindo AC", que apoya a niñas y niños de escasos recursos, pacientes de cáncer.

Las Fuerzas Especiales entregaron regalos y bolos a los pequeños, con quienes departieron en una posada alusiva a las festividades navideñas.

Los integrantes de los cuerpos policiacos del Estado, además de mantener acciones para garantizar la seguridad de las familias coahuilenses, realizan labores de acercamiento con la sociedad de todas las regiones, que conoce su quehacer, lo que genera mayor confianza entre la población.