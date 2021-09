FIRMA MARS GUÍA TÉCNICA PARA LA REAPERTURA SEGURA DE LA ESCUELA

En la Mesa de Trabajo del Sector Educativo, el gobernador Miguel Ángel Riquelme Solís firmó la Guía Técnica para la Reapertura Segura de la Escuela, misma que surgió del trabajo de la Comisión Bipartita para un Regreso Seguro a las Aulas.

En ese sentido, Miguel Riquelme reconoció la coordinación de esfuerzos de todas las partes involucradas para el arranque del ciclo escolar en Coahuila.

"Este trabajo sólo funciona si nos coordinamos, si nos unimos, si estamos en un mismo canal. Me siento orgulloso de que hagamos equipo escuelas públicas y particulares", señaló el Mandatario estatal.

Riquelme Solís expuso que si bien es cierto la entidad no es la más grande, territorialmente hablando el reto es mayor; esto, al recordar que se cuenta con 5 regiones con comunidades alejadas, que gracias al trabajo de todas y todos, están saliendo adelante en el tema educativo.

En cuanto a la vacunación, una vez más señaló que está atento a la inmunidad de cada biológico, incluida la que fue destinada para la comunidad magisterial coahuilense.

De la misma manera, señaló que ha habido una reducción de la violencia intrafamiliar, toda vez que la niñez y juventud regresó a clases.

"Por eso la importancia de no dejar caer nuestro principal núcleo, que es la familia", puntualizó Riquelme Solís.

Refirió además que la ocupación de la gente mueve positivamente a la sociedad.

Por su parte, Higinio González Calderón, Secretario de Educación del Estado, destacó que se creó una Comisión Bipartita de la mano con la comunidad sindical para trabajar en pro de la educación estatal.

APOYA PAREDES Y CÁRITAS A COLINAS

La presidencia municipal a través del departamento de Desarrollo Social, en coordinación con Cáritas Región Siderúrgica, iniciaron los cursos de secundaria, primaria y artes plásticas, en beneficio de los habitantes de la colonia colinas de Santiago, estos cursos serán impartidos por maestros pertenecientes a las Misiones Culturales.

El evento de apertura se dio ayer a las 11:00 de la mañana en el salón de usos múltiples de la colonia, con la presencia de Penélope Cisneros directora del DIF municipal que acudió en representación del alcalde Alfredo Paredes López; Lourdes Lozano, directora de Cáritas Región Siderúrgica y el párroco, Jorge Salvador Guzmán, entre otros asistentes.

Los cursos que comenzaron a impartirse ayer lunes son: Artes plásticas, pequeñas industrias, clases de Primaria y secundaria, además de cursos de regularización para niños de primaria, todos estos cursos, tendrán la misma duración del ciclo escolar que maneja la SEP.

Leticia Ortiz Flores, una de las instructoras participantes, dijo que además de los cursos ya mencionados, pondrán en marcha un módulo, donde ayudaran a los niños de primaria a regularizarse en sus estudios, luego que estos han visto afectado su aprovechamiento escolar, debido al resguardo que por más de un año debieron llevar a causa de La pandemia.

De esta forma, queda demostrado que las autoridades en Monclova, están preocupados por reactivar no solo las actividades comerciales e industriales, sino también las del tipo educativo, y que mejor que a través del apoyo de las misiones culturales, con la participación de los maestros, Ervey Velázquez, Rolando Borrego y la señora Leticia Ortiz, por mencionar algunos.

ICOJUVE ORGANIZA FERIA DE LA SALUD ´YO ME CUIDO RESPONSABLEMENTE´

El Gobierno del Estado de Coahuila, a través de la Secretaria de Inclusión y Desarrollo Social y el Instituto Coahuilense de la Juventud (ICOJUVE), en su compromiso por prevenir el embarazo no planificado entre adolescentes y promover una sexualidad responsable, implementó el día de hoy la Feria de Salud "Yo me cuido responsablemente", desde las 10:00 horas en las instalaciones de la Facultad de Jurisprudencia de la UA de C.

Azalea Maldonado Wong, titular del ICOJUVE, señaló que el embarazo en adolescentes constituye un problema multifactorial que amplía las brechas sociales y de género entre la población.

"Es nuestra responsabilidad velar para que las y los jóvenes puedan ejercer una vida sexual de manera responsable e informada, y con ello poder desarrollar su proyecto de vida de manera óptima", mencionó la funcionaria.