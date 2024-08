Gano perdiendo

La que aún pudor alguno regreso por sus fueros a la Sindicatura de Ciudad Castaños Coahuila fue Ruth López quien pidió permiso para ausentarse de sus labores buscando la alcaldía.

Sin embargo la población se dió cuenta de que no era persona digna de fiar y simple y sencillamente le dio la espalda no solo a ella como candidata si no a Morena ya que la votación fue para el PRI quien resultó ganador.

Sin embargo y aunque dio cuenta de que no era bien querida por sus conciudadanos a Ruth poco le importo y regreso ayer a ocupar el puesto que dejó para seguir cobrando las últimas quincenas que le quedan a esta administración.

Pero deje usted, a la susodicha o ya le gusto vivir del erario público o se le acabó la vergüenza pues a pesar de comprobar que no es bien vista en la población que le dió la espalda a través del voto, resulta que busco por la via legal el perpetuarse en la nómina y que creen?...que un Tribunal Electoral le dio un falló a favor y repetirá otros tres años como Síndico del Ayuntamiento aunque ahora de minoría, pero es lo de menos lo importante es seguir cobrando de gorra.

SIN JUAN Y SIN LAS GALLINAS

La que se quedó como el chinito "nomás mirando" fue la ex alcaldesa Panista de Cuatro Ciénegas Yolanda Cantu Moncada quien dio el salto de la muerte al renunciar y pasar del PAN al PRI.

La ex alcaldesa por una chamba de coordinadora de Turismo del Gobierno de Coahuila en esa ciudad renunció al PAN y se fue al PRI en dónde incluso fue integrada como candidata a regidora en la planilla de alcalde Beto Villarreal quien intento repetir, sin embargo no gano pues fue precisamente el PAN quien gano la elección.

Ante este panorama la Güera ex alcaldesa busco ser nominada como Plurinominal, sin embargo el PRI no la nómino, y sabedora que vivir fuera del erario es vivir en el error pretendió que le regresarán su puesto de Gobierno como Delegada de Turismo sin éxito alguno, ante lo cual no le quedó mas remedio que resignarse y ver proyectos a futuro por que en los actuales simple y sencillamente no tiene cupo.

