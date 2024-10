La trae de su lado

El que desde que salió rumbo a la Ciudad de México fue el Gobernador de Coahuila Manolo Jiménez Salinas quien fue invitado de honor a la posesión de la próxima Presidenta de México Claudia Sheibaum Pardo.

El jefe del ejército Coahuilense tiene a favor no solo su juventud si no además su afilado colmillo político que lo ha llevado según sus últimos encuentros a sostener un franco diálogo abierto con Sheibaum Pardo.

Lo anterior puede poner a Coahuila en altas probabilidades de que la suerte le cambie pues para nadie es un secreto de que AMLO simple y sencillamente no quería nada con los gobernantes Coahuilenses y menos con la ciudadanía a quien aplicó recortes presupuestales que dañaron y mucho el desarrollo de la entidad.

No sé diga del desdén que el hoy ex Presidente hizo hacia AHMSA y sus obreros a quienes literalmente abandono y con ellos una ola de miles y Miles de desempleados.

Hoy parece que el horizonte no está tan deplorable y empantanado y que ambos pueden llegar a buenos terminos en trabajo que permita a este Estado ver por fin esa luz al final del túnel.

Y parece que el brazo ya se empezó a torcer para bien pues se ha estado corriendo ya el rumor de que el Gobernador Coahuilense ya hizo que la Presenta de México Claudia Sheibaum Pardo voltear a ver el tema de AHMSA y hasta un compromiso hizo con Jiménez Salinas.

Resulta que la Presidenta le pidió al jefe del ejecutivo Coahuilense hacer un proyecto de rescate de la empresa y poder ayudar a una buena salida y sobre todo su reactivación con lo cual hay esperanza para Miles y Miles de empleados que viven hoy y desde hace tiempo en la angustia y la zozobra.

DURO Y A LA CABEZA

La que resultó "vivilla desde chiquilla" fue la güereja pecosa de Yolanda Cantu ex al alcaldesa panista de Cuatro Ciénegas Coahuila quien antes de que fuera expulsada de su hoy ex partido el PAN simple y sencillamente para evitarles la fatiga, presento su renuncia.

Y es que la dirigencia del PAN en Coahuila que "dirige" la Monclovense Elisa Maldonado por órdenes de "ya saben quién" amenazó con expulsar de sus filas la ex alcaldesa.

Pero rauda y veloz Yola renunció, pero antes le dijo hasta lo que no a la ex esposa de Alfonso Garza quien entre otras linduras le llamo incongruente, falta de palabra, incapaz y mujer sin talento político, la verdad sea dicha Elisa no va tomar acciones, pues dicen que está esperando que diga de ella una mentira para proceder legalmente.

La verdad sea dicha no sabemos por qué si el PAN está ya en el vil sótano por qué se pone en ese plan de correr a los pocos militantes activos que aún tiene.

Yolanda sin tapujo alguno acuso a Elisa de ser responsable de llevar al Partido Acción Nacional al lugar en dónde hoy se encuentra y todo dijo, por la falta de capacidad, liderazgo y de talento político.

DESTARTALADO

Para llevar a cabo dichas expulsiones la "dirigente" panista Elisa Maldonado está esperando a que el cada vez más destartalado Consejo Permanente del CDE del PAN (o lo que queda de él) se reuna para poner a consideración la salida de algunos próximamente ex panistas.

Aunque la verdad sea dicha hoy por hoy no hay personal alguna que se aferre a quedarse dentro de ese instituto político el cual está ya vías de extinción y con pronósticos de retiro de su registro Nacional pues simple y sencillamente hoy nadie cree en Acción Nacional.