REITERA MARS APOYO A LABORES DE PROTECCIÓN A DERECHOS HUMANOS Y DE PERIODISTAS

El gobernador Miguel Ángel Riquelme Solís se reunió este día con los integrantes del Grupo de Trabajo que da seguimiento a la situación de las personas defensoras de los Derechos Humanos y Periodistas del Estado de Coahuila.

Se trataron temas importantes como la presentación del modelo de atención de la Unidad Estatal de Protección y la Capacitación Policial con Perspectiva de Derechos Humanos, entre otros.

De la misma manera, el Mandatario estatal tomó protesta a los nuevos integrantes de este grupo de trabajo en las personas de Armando Mercado Hernández, Francisco Valdez Pérezgasga y Teresita Servín Barrientos.

Riquelme Solís recordó que esta fue una intensa semana de trabajo en la que recibió la visita de las agencias de las Naciones Unidas, lo que refuerza el trabajo y sobre todo la voluntad de su Administración de garantizar los derechos de todas las personas, de seguir impulsando hacia el interior de su Gobierno políticas públicas que permitan avanzar en la materia, que permitan seguir impulsándolas en el Poder Legislativo y Judicial.

"La pandemia nos detuvo un poco dentro del ritmo que se llevaba, sin embargo, hoy veremos los avances que llevamos y sacaremos algunas conclusiones", manifestó.

Riquelme Solís recordó que ayer viernes presidió el Consejo Estatal de Seguridad Pública, en seguimiento y relación al próximo cambio de las administraciones municipales.

FORMULA EQUIVOCADA

Innegable que el PRI Coahuila ya tomo partido para quien sin duda sera su candidato a Gobernador de esta entidad, responsabilidad que recae en el aún alcalde de Saltillo Manolo Jiménez quien tiene excelentes puntos en la población.

Sin embargo, la estrategia de presentación en las regiones en donde se trata o al menos asi parece de empoderarlo no es la adecuada.

Para empezar, lo placean y peor lo presumen en redes sociales rodeados de ex alcaldes, ex diputados y ex funcionarios de origen priista, lo peor que pueden hacer pues dichos hombres y mujeres, salvo excepciones son personajes que han pisoteado los principios priista y aunado a ello tienen una pésima imagen ante la población.

Cabe recordar que muchos con los que se reunió en su última visita a Monclova había personajes que abiertamente le jugaron las contras al PRI y al mismísimo Gobernador.

Y no ea broma ni grilla maldita, no, hay evidencia de lo puerco que jugaron a la "política" esos llamados cuadros distinguidos que lo único que han hecho es aprovechar a lo máximo solo para sus bolsillos, y conste no todos, pero si la mayoría.

Manolo debería de bajarse un poco a la población pues esa, la gente que da el voto es la que ve con tristeza de cómo el aún alcalde, poco, muy poco voltea pa abajo.

COAHUILA INVITA A LA JUVENTUD A PARTICIPAR EN EL CONCURSO DE ALTARES DE MUERTOS ´TRADICIÓN CON VIDA´

El Gobierno del Estado de Coahuila, a través de la Secretaría de Inclusión y Desarrollo Social (SIDS) y del Instituto Coahuilense de la Juventud (ICOJUVE), invita a las y los jóvenes estudiantes de nivel preparatoria a participar en el Concurso de Altares de Muertos "Tradición con Vida".

Azalea Maldonado Wong, titular del ICOJUVE, mencionó que es de gran importancia que las y los jóvenes encuentren lugares de expresión artística mientras fortalecen su identidad con nuestras tradiciones.

"La idea es que las y los jóvenes participen representando a su escuela, no sólo para promover la cultura y nuestra identidad como mexicanos, sino también fomentar el trabajo en equipo y la integración de la juventud, mientras trabajan en conjunto por un premio que beneficiará a todas y todos sus compañeros estudiantes", destacó la funcionaria.

El evento tendrá lugar el 4 de noviembre a partir de las 10:00 horas en Saltillo. Las y los jóvenes podrán comenzar a montar sus altares y deberán concluir su instalación a más tardar las 15:00 horas del mismo día.

Dentro de los aspectos a evaluar se encuentra la temática, creatividad y originalidad en la selección de materiales, inclusión de elementos de nuestra cultura mexicana y, sobre todo, el respeto a las tradiciones del Día de Muertos.