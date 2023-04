QUE ALGUIEN LES AVISE

Alguien a la voz de ya debería de avisarle a los candidatos a Diputados locales que las campañas de proselitismo ya iniciaron y de hecho ya hace dos semanas solo dos o tres candidatos son lo que se les ve de un lado a otro.

Y no es que nos interese mucho, el asunto es que son esos mismos candidatos que se la pasan sentados o dormidos y cuando les llegan los resultado son los mismos que empiezan a acusar a los medios de comunicación de imparcialidad y que jamás los tomaron en cuenta, sin embargo ellos solitos se ponen a modo pues no avisan, no anuncian no se publicitan, en suma no hacen campaña.

Y claro que hay sus honrosas excepciones, ahí está el caso de Alfredo Paredes y Edith Hernández de la coalición PRI PAN y PRD, por otra parte Griselda Arreguín de UDC y Partido Verde y Abelardo Eagleston , y César Flores de Morena y de los demás, la verdad sea dicha nadie sabe, nadie supo.

VALE LA PENA ESCUCHARLA

No solo por qué es mujer o por qué sea una excelente Periodista, ni por qué es mi amiga y soy testigo de cómo salió adelante primero con su hija René y por qué después formó una bonita familia.

Además me consta que es una mujer fuerte y comprometida con mucha gente a quien le da la mano en trámites que se consideraban inaccesibles, ella y su lucha ha demostrado que la sociedad merece respeto, y ella ayuda que se les otorgue a esa gente a la que nadie respetaba....por eso Vale la pena escucharla.

A Gris me tocó conocerla hace ya más de dos décadas, tiempo después me tocó convivir con ella cuando estaba embarazada de su primer hija, luchadora incansable y siempre trabajadora vi como salió adelante, hoy ella sigue trabajando con ahínco siempre en apoyo a los más necesitados.

La grilla la lleva en la sangre, su padre Sindicalista "de adeveras" y su madre de palabra franca, ella para su servidor es una mujer de gran valía a la cual sería bueno escuchar y darle la confianza de que es una mujer que empeña su palabra y siempre, siempre cumple.

ANUNCIA MANOLO AMBICIOSO PROYECTO SW SALUD PARA COAHUILENSES.

El candidato de la Alianza por la Seguridad que integran PRI PAN y PRD Manolo Jiménez Salinas anuncio un ambicioso proyecto de Salud Popular el cual estará destinado a dar seguridad social a todos los Coahuilenses.

"La salud de nuestros Coahuilenses es nuestra gran prioridad motivo por el cual estamos ya avanzados en este proyecto que está destinado a proteger a todos los Coahuilenses y que todos gocen de un servicio de salud digno, por qué eso es obligación del Gobierno, tener cuidado a todos y cada uno de los ciudadanos, que tengan un servicio de salud a su alcance y digno" Dijo Manolo.

El candidato de la Coalición por la seguridad aseguro que se entregará a todos los Coahuilenses sobre todo la gente de la tercera edad y en condición vulnerable la tarjeta de la Salud con la cual tendrán acceso a estudios, consultas y medicamentos totalmente gratuitos anuncio el candidato.