BUENOS DIAS... AYER en forma normal Horacio Zertuche, arrancó la Liga de Beisbol Recreativa de 60 Años y Más, lo interesante de todo, es que todos los jugadores participantes acordaron jugar en honor de dos legendarios jugadores del beisbol de antaño, jugadores seleccionados estatales y nacionales, como fueron, Exiquio Oyervides Mendoza y Humberto Godina, ayer martes ya jugaron los campeones Tigres de REPSA contra Chicos Malos en Parque Ferrocarrilero y los Tecolotes de Castaños recibieron a Petroleros en campo Centro Cívico, los juegos programados para hoy miércoles Piratas se enfrenta al XX de Estancias en el Tanis, para el jueves Astros contra Potros en el Tanis, Santos contra Taller Damasco en el Ferrocarrilero, cierran semana con juego el viernes entre Phillips ante Toros en el Tanis.

POR CIERTO comentó Lacho Zertuche, que la inauguración de la Liga de 60 Años será el jueves 21 de abril en parque Ferrocarrilero a las 4 de la tarde, en semana Santa, dice Lacho que van a descansar los equipos, a lo mejor contrató camiones para llevar a los "Chicharrones", a las bellas playas de Mazatlán, ¡Dijo a lo mejor!... el que no se ha reportado y eso me encabr... es Baldemar Espinoza, presidente de la Liga Recreativa de Beisbol de 50 Años, dicen que iba a Eagle Pass, a traer unos presentes para los reporteros que cubren esa fuente; yo no creo, pero en fin todo puede suceder, lo cierto es que ayer me comentaron que el 17 de abril, es el acto inaugural, quien sabe si sea verdad, también Mario Menchaca, ya me abandonó.

DESPUÉS de lo sucedido ante los Tecolotes de los Dos Laredos, los directivos de la organización de los Diablos Rojos de México, lo pensaron bien y logran la contratación del ligamayorista, Khris Davis, dicen que es un bateador de prestigio, que ha pegado 221 jonrones en Grandes Ligas, dicen que es un cañonero mexicoamericano hizo historia en la Temporada 2018 ya que fue campeón de cuadrangulares en las Grandes Ligas, al terminar esa campaña con 48 palos de vuelta entera, además de producir 123 carreras, veremos a ver si es cierto, o solo es un cartucho quemado,

EN La misma cueva de los Diablos Rojos, dicen que el infielder tamaulipeco Jorge Cantú anunció que la Temporada 2022 será la última en su carrera como pelotero profesional, por lo que al terminar el calendario pondrá punto final a su camino dentro de los diamantes, "Me retiro, esta es mi última temporada y al terminar será momento de colgar los spikes", fueron las primeras palabras de Cantú. "Lo platiqué con mi familia, con mi esposa, con mis hijos y él tomó esta decisión y me doy por bien servido por todo lo que viví e hice", fue en una conferencia de prensa realizada en el Estadio Alfredo Harp Helú, en donde ´El Bronco´ dio a conocer esta noticia, Cantú inició su carrera profesional en 1999, al jugar para la sucursal A de los Tampa Bay Devil Rays. A partir de ahí construyó un camino que en 2004 lo vio debutar en las Grandes Ligas.