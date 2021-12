BUENOS DÍAS... BASTANTE competitivo está el departamento de bateo en Liga Mexicana de Beisbol, faltan solo tres o 4 juegos para que concluya el rol normal y posteriormente iniciar los juegos de Play Off, por lo pronto Víctor Mendoza de Yaquis de ciudad Obregón Sonora, es el dueño del liderato con promedio de .349, atrás dejó a Tirso Ornelas de Mayos de Navojoa con .346, posteriormente tenemos en la pelea a Ramón Ríos jugador de Venados de Mazatlán con .328, Sebastián Elizalde de Tomateros de Culiacán con .324, y Justin Dean de los Mayos de Navojoa con .321, entre los mejores lanzadores en carreras limpias admitidas tenemos en la lista a Elían Leyva de Naranjeros de Hermosillo con 1.54, Manuel Chávez de Águilas de Mexicali con 2.17, Wilmer Ríos de Naranjeros de Hermosillo con 2.39, David Holmberg de Mayos de Navojoa con 2.43 y Héctor Velázquez de los Yaquis de ciudad Obregón Sonora con 2.68.

LOS EQUIPOS que acarician su pase a los Play Off, podemos contar a las Águilas de Mexicali, Mayos de Navojoa, Naranjeros de Hermosillo, Yaquis de ciudad Obregón Sonora, Sultanes de Monterrey y Algodoneros de Guasave, con pocas probabilidades Venados de Mazatlán y Cañeros de los Mochis, "No pasó nada solo que andaba amanecido, por mi "Lobito" Sáenz, meto las manos al fuego", me dijo ayer Javier Vega, el chaparrito, anda enojado, porque el "Cubano", le dijo que padrino el "Lobito" Sáenz, se había alocado en un juego de beisbol que se celebró en estadio de Mazatlán Teodoro Mariscal, el Lobito es gran amigo del chaparrito de la colonia Miravalle, como lo es el "Negro" José Pablo Oyervides.

SE VA la alcaldesa de Sacramento Licenciada Yajaira Lusiri Reyna Ramos, distinguida dama, que sacó del hoyo, al mi natal Sacramento, lo modernizó en un 99 por ciento, el otro cinto se lo deja a la que viene y que debe de continuar, con todo lo que queda pendiente, es más superar lo que hizo la hija de don Juan Reyna Ontiveros, gran amigo desde hace años, cuando apadrinó en aquellos años de 1998 a los campeones Coneros de Sacramento en Liga de Beisbol del Norte de Coahuila, Yajaira se va, pero deja inolvidables recuerdos en el deporte, ya que por medio de esta disciplina, unió lazos de amistad entre habitantes de Lamadrid, Nadadores, Cuatro Ciénegas, San Buena y hasta el Ejido la Cruz.

YAJAIRA Lusiri Reyna Ramos, aunque ustedes a la mejor no lo creen, fue una distinguida representante de Coahuila como alcaldesa, eso lo sabe el gobernador del estado Miguel Ángel Riquelme Solís, por eso la estuvo apoyando en su mandato, y por ahí a la mejor a la heredera de don Juan Reyna Ontiveros, logra estar en una puesto estatal o federal. Un regalo que le pueden adelantar en Navidad, para que lo disfrute en llegando el Año Nuevo, la capital de cono, debe seguir creciendo, pues las anteriores administraciones la tuvieron en el hoyo, me da pena decirlo, pero así fue...