BUENOS DÍAS… NADIE sabe, nadie supo, pero ayer en Saltillo culminaron con éxito los Juegos Nacionales de CONADE 2021 de softbol femenil y varonil, desconozco quien es el titular de asociación, pues no tuvo las atenciones de los diarios de la región centro de Coahuila, para dar a conocer el inicio del campeonato y las finales que ayer se realizaron en el parque de beisbol “Juan Navarrete” de este lugar, por cierto ayer envíe le conseguí una Uber al “cubano” para que me trajera información y gracias a él me entre de la brillante actuación que tuvieron las selecciones de Coahuila, que estuvieron en recta de semifinales, pero no fue posible imponerse a selecciones de Nuevo León, Tamaulipas y Sonora, que gracias a cotizados entrenadores, llegaron a la final de este campeonato.

Me platicó el Felipillo, que Sonora se agigantó en los últimos juegos finales de ayer, pues en femenil y varonil tuvieron dos de oro y una de bronce en femenil mayor, eliminando a Baja California con blanqueada de 5-0, quiero comentar que este campeonato CONADE, se vio el reflejo de la excelente pelota blanda, que se juega en nuestro país, tenemos excelentes jugadoras, que hay que darles seguimiento en Olimpiadas Nacionales, o las Universiadas, a la mejor los dirigentes de la FMS, no saben q ue existen estos programas, todas estas jugadores que participaron en estos juegos CONADE, están certificadas ante la Federación, porque esa maña de ir a traer “Pochitas” para que defiendan los colores de nuestro México Lindo, ¡bueno esto es solo un comentario!

“QUE TIENE, como dice Wicho”, si Acereros perdió el primero ante los Sultanes, fue por estrategia, bueno es me lo comento el fiel seguidor de la Furia Azul Javier Sánchez, ahí en el Lugar Bar, le aposto al regiomontano o “codomontano” Juan De la Cruz, que el equipo de casa, quiere estar en la cuarta posición, para en semifinales del norte, “callar a los Mariachis”, pero para ellos me dicen, “que el Coyote Matías Carrillo, dirija la escuadra en Play Off, para poder seguir hasta la final de la zona norte, sabe el Coyote, que para que ¡La cuña apriete debe de ser del mismo palo!, refiriendo al line up de jugadores del equipo que fue campeón,

NO ME VAN a creer pero en Baja California. las autoridades todavía están festejando a los niños campeones nacionales del beisbol 9-10 años que se coronaron en Monclova, venciendo en esta gran final a Nayarit con pizarra de 7 carreras a 6, de momento hay mucho interés en los que manejan las ciudades, por invertir más en los parquecitos de beisbol, para que los niños disfruten más su deporte favorito, y claro les van a brindar más apoyo cuando salgan a competir, no como aquí que les dan 2 mil pesos, ¡tengan para que se ayuden! Les dicen.