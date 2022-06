BUENOS DÍAS... DESDE esta capital del Acero, mi felicitación para esos valientes guerreros del béisbol infantil de la categoría 11-12 años de la Liga Ribereña, que están representando a Coahuila, en el certamen nacional de beisbol Copa TELMEX 2022 que se está realizando en la ciudad de Monterrey, ellos ayer derrotaron 15 carreras a 3 a Oaxaca y ya disponen de boleto para la primera ronda de semifinales, a iniciar este viernes, según tengo entendido, ayer estuvieron repartiendo imparables por todo el campito de beisbol, Dylan Villarreal, Hugo Aguilar, Diego Espinoza, Cristian Moreno, René Guerra, Ulises Artea, Nicolás Aldape y Martín Estrada entre otros, pero también han tenido brillante actuación los lanzadores estrellas que están presentes en este campeonato Copa Telmex, hoy de acuerdo al rol normal, Coahuila tiene juego pendiente ante Aguascalientes, pero a ver qué posición tiene este equipo de acuerdo con el resultado que haya tenido con Sonora, que también estaba en la cuerda floja, todos ellos solo han ganado un juego y 2 derrotas.

YO EN lo personal quiero enviar mis respetos a las madres de familia, de los niños que participan en este torneo, pues que valga el sacrificio que hicieron para realizar este viaje que finalmente puede traer la sorpresa de ser campeones...

AQUÍ EN Monclova concluyó el campeonato de la categoría 15-16 años de la Liga Ribereña, fue en parque Xochipilli Uno, en donde la novena de la Academia de Beisbol de Acereros, se impuso a Rieleros de ciudad Frontera con pizarra de 8 carreras a 5, el brazo de Pablo Moreno, maniató por completo la artillería del riel en solo cinco imparables, por loa académicos produjeron carreras Francisco Reyna, Jesús Rodríguez y Antonio De la O, por ahí verán la información.

NI MODO se perdió el primer encuentro ante Olmecas de Tabasco, golpe en el brazo del lanzador Wilmer Ríos, su salida, propició que los visitantes, le pegaran a sólido a Geno Encinas, que entró descontrolado, apenas había llegado al lado de la estufa, o sea el calentadero y de ahí lo trajo Matías Carrillo para continuar el juego, "El Güerito Zack Phillips, hizo un relevo para el Cán, aparte el amante de los chocolates Michey Mouse, el demoledor Chris Carter, se vio muy mal con eso 4 chocolates que se llevó no estuvo en su noche, de seguir así lo enviamos a la Liga del Norte de Coahuila, y regresamos a Roberto Castro, el chamaco tiene tremendo poder en las muñecas, ya lo demostró el domingo cuando visitó la franela de Mets en doble victoria ante Bravos de Sabinas, produjo 4 carreras.

EN NOTICIAS de la Liga Mexicana del Pacífico, Venados de Mazatlán sigue apostando por el talento porteño y anuncia a Isael Arias Sánchez como Primera Firma, de cara a la Temporada 2022-2023 de la Liga ARCO Mexicana del Pacífico, la directiva roja, continúa con su trabajo para fortalecer la novena porteña con jugadores de experiencia y jugadores prospectos que serán las nuevas generaciones que defiendan al puerto, durante el Showcase de la Liga de Prospectos del Noroeste, la directiva confirmó la tercera Primera Firma del año, el chamaco dijo, "Me siento muy contento porque me van a dar una oportunidad de hacer lo que más me gusta y que mejor que sea en casa, con el equipo que uno ve desde chiquito, para es un orgullo estar con Venados de Mazatlán", compartió Arias Sánchez, el pelotero forjado en la Liga Mazatlán, cuenta con 16 años de edad y defiende los jardines, en el verano pertenece a Diablos Rojos del México.