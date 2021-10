Hacen preparativos y algunas remodelaciones al Estadio de Beisbol "Beto Ávila" de Veracruz

BUENOS DÍAS... YA HACEN los preparativos y algunas remodelaciones al Estadio de Beisbol "Beto Ávila" de Veracruz, casa de los Leones de Yucatán y el Águila, un equipo combinado, que estará participando en la recién Liga Invernal Mexicana de Beisbol, claro lo único que se busca, es impulsar el talento de jóvenes que qué tienen los 16 equipos que participan en el beisbol de verano, chamacos que no tienen cavidad en Liga del Pacifico, ayer desde el gran café los Portales, que se localiza en el Centro Histórico de Veracruz, me habló Jesús Martínez Carlos, la popular "Pantera" fue a visitar a sus parientes, y me comentó que hay mucho interés en que esta edición de 30 juegos, esté presente en este puerto jarocho.

ESE estadio "Beto Ávila", lo conocí en 1980, cuando salí de vacaciones en AHMSA, mi compadre Faustino Reyes (QEPD), me invitó y pasé una semana inolvidable, gratos recuerdos dejaron a los jarochos, allá en los años 50 y 60, esos batazos de largo alcance que pegaron Raymund Dandridge que jugaba con Veracruz, Barney "Grillo" Serrel que estuvo con los Tecolotes de Nuevo Laredo, Alonso Perry con los Diablos Rojos de México, su compañero Alfred Pinkston, Alfredo "La Coyota" Ríos, muy amigo de Don Tomas Martell Aguirre el grandulón de la Joya Coahuila y otros más, es muy bonita y agradable comentar y escribir del deporte rey, lo malo que hay personas que se molestan.

Y COMENTANDO sobre la participación de Leones de Yucatán, me comentó el ex lanzador de los Tigres Capitalinos nativo de Monclova, pero con residencia en Villahermosa Tabasco Julio Delgado, que Leones, llevan algo así como a 14 jugadores para unirse al Águila de Veracruz, dice que Yucatán ya tuvo éxito en su participación en el 2015 en esta Liga Invernal en donde salieron José Juan Aguilar y Manuel Rodríguez este último que ya debutó en beisbol de Grandes Ligas, ojalá y que aquí los Acereros de Monclova, continúe apoyando el talento con que cuenta esta región centro de Coahuila.

AYER INICIÓ sus acciones la Liga Mexicana de Beisbol del Pacífico son 10 los equipos que estarán buscando boleto para representar a México en la Serie de Beisbol del Caribe a celebrar en Santo Domingo República Dominicana misma que inicia el 28 de enero del 2022, debido a la pandemia solo los estadios de Sinaloa tendrán cupo para un 50 por ciento de aficionados, ayer en Hermosillo estaba programado lanzar por Mexicali Miguel Peña ante Juan Pablo Oramas, en Culiacán Edgar Torres (Mazatlán) contra Antony Vásquez de Tomateros, el otro Luis Gámez por Monterrey, en Jalisco ante Orlando Lara de los Mariachis, para hoy miércoles en Guasave Fabián Cota por los Mochis ante Yoennis Yera de los locales, en Navojoa Luis Escobar de Yaquis de ciudad Obregón ante Marco Carrillo de Navojoa, la invitación para presenciar los juegos por SKY la hace Juanillo De la Cruz y Jesús Martínez Carlos, en la "Pantera" bar.