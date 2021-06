Opinión

BUENOS DÍAS....HONOR A quien merece, la Liga Infantil y Juvenil Ribereña, que dirige Manuel Cantú, lanzó la convocatoria para el inicio de esta liga, mismo que lo tiene programado para el 7 y 8 de agosto de este 2021, esta temporada será dedicada en honor de "Antonio Uresti Sifuentes", (QEPD), Uresti fue el jefe de las estadísticas oficiales por cerca de 30 años, por eso los directivos hacen esta distinción en su honor, fue a finales del 2019 cuando dejó de existir, Antonio fue uno de los mejores comunicadores, para los medios informativos de Monclova, su presencia en Liga Ribereña elevó el prestigio del circuito por lo rápido de mandar de inmediato.

YO en lo particular conocí a Antonio Uresti en 1971, ahí laboraba en laminadora en Caliente en la cama, recuerdo que otro gran amigo, como don Juanito Hernández Reyna manipulaba los controles de la cama de enfriamiento, en donde estaba la lámina, en el plano beisbolero, Uresti fue un bateador de respeto, nomás con su figura, se asustaban algunos lanzadores de esa época, siempre lució la franela de Laminadora en Caliente, conquistando títulos de bateo, tanto en beisbol como en softbol departamental de AHMSA Uno, hoy los niños infantiles de beisbol de la Ribereña, le estarán brindando los honores en la temporada que se avecina, de acuerdo a los directivos el registro de equipos concluye este 5 de julio.

LA ESCUELITA de beisbol de Luis Salazar, localizada en la capital del cono, el mérito Sacramento, ya se volvió a escuchar, por ahí me comentaron que el chamaco Miguel Palos, ya brincó más arriba, está en la academia de beisbol de los Saraperos en Saltillo, y este nativo de Sacramento, será un digno embajador en la Olimpiada Nacional de Beisbol de la categoría Prejunior que se realizará del 12 al 19 de julio, lucirá la franela de Coahuila, hay que seguir muy de cerca a esta futuro estrella del beisbol, ojalá y ponga muy en alto, el nombre de Sacramento, como en su momento lo hizo Ricardo Sáenz De la Paz, pero antes llegó a rescatar el talento de la región el "Caballero del Diamante" Aurelio Monteagudo, el distinguido pelotero que llevó al estrellato a Florentino "Chanate" Vázquez (QEPD).

AYER estaba destinado a lograr la tercera victoria, para los Acereros de Monclova, ante los Bravos de León, el Big Sexy Bartolo Colón, la estrella de Grandes Ligas lleva 4 aciertos y ayer debe de haber logrado el quinto en su cuenta...

CAUSÓ impacto en los medios deportivos y redes sociales, la entrevista que le realicé al C.P. Roberto Reyes, un amigo de antaño y un tremendo beisbolista de los años 60 y 70´s, se retiró del beisbol, porque me comentó, "Ya no es igual Ramiro, el cuerpo ya no responde bien y mejor cuelgo los spaiks.

ROBERTO fue otro de los beisbolistas que conocí en aquellos terrenos de la colonia Progreso en donde en 1968 jugaban grandes estrellas en la Liga Intercolonias, por mencionar algunos Humberto Godina, Gerardo Rodríguez, Elpidio y Florentino Almaguer, Juan Martínez, Jesús "Liebre" Valdés, Gustavo Guevara, Refugio Jiménez y otros más que de momento no recuerdo, pero los llevo en el corazón.