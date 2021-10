No hay WhatsApp y me entraron las ganas de fusilarme información de lo que cae en internet

BUENOS DÍAS... COMO no hay WhatsApp me entraron las ganas de fusilarme información de lo que cae en internet, aunque ayer me dijo el carnal José Luis Adriano, no hagas eso, empañan su trayectoria de cronistas, le haré caso, bueno ayer vía telefónica me habló Carlos Alán Sepúlveda Salazar, estuvo aquí en Monclova jueves y viernes visitando a su señora madre y ya el sábado tomó vuelo para ciudad Obregón, y de inmediato el domingo en el terreno de juego, los encargados de prensa y difusión de Yaquis de ciudad Obregón Sonora, lo abordaron y felicitaron por haber obtenido en la edición pasada el Guante de Oro en Liga Mexicana de Beisbol del Pacífico, tanto Carlos Alán, como José Francisco "Látigo" Ríos, todavía tiene en futuro en sus manos, y deben de lograr ese grandioso sacrificio que han realizado, para seguir firmes en sus propósitos.

YA ME llegaron scores de la Liga de Beisbol de Primera Fuerza "Jesús Moreno Borrego", en unos de ellos vemos la doble victoria que obtuvo el equipo de los Generales de la familia Moreno Guerrero, ellos al mando de Edgar y Ervey Moreno, recetaron limpia ante los Leones de la Zona del Silencio, cabe señalar que los chamacos del equipo Generales, son disciplinados, que es el ingrediente que se necesita para ser clasificados entre los buenos, otro equipo que también es de futuros estrellas es la Academia de Jaciel Acosta, ya está comenzando a carburar, lo bueno que son chamacos de jóvenes, dos tres presentan buen nivel y puede llegar con Saraperos de Saltillo o Algodoneros de Torreón, al rato los llevamos a Sabinas.

Y NOTICIA de Liga Mexicana del Pacífico, dicen que este día dan a conocer en forma oficinal la compra-venta del equipo Charros de Jalisco, el nuevo dueño es el empresario José Luis González Íñigo, por cierto los Charros en esta semana estarán inaugurando la edición 2021-22 con los Sultanes de Monterrey, dicen que el señor González Íñigo, apoyara en todo a los Charros, para hacerlos campeones.

YO no sé, ¿qué paso?, pero ayer no tuvimos WhatsApp, y batallamos un rato para subir la información que requieren nuestros lectores y deportistas, en fin a Ramiro Ortiz, no se le cierra el mundo, gracias a los contactos que tenemos, cuando salemos al campo a reportear, bueno eso me enseñaron mis maestros Lupe Ortiz, Perfecto Hernández del Ángel y Juan Ángel Hernández, "nunca esperes que la nota llegue a tu máquina de escribir, hay que buscarla en el terreno de juego", claro que al correr de los años, les agradecí sus consejos, eran años difíciles allá por el 68, cuando tenía que recorrer largas distancias, de los campos de la colonia Progreso, a la Coca Cola y de ahí a los campos que había en donde ahorita es Soriana Anáhuac, ¡benditos ellos que desde el Palacio Celestial, me dice Quieto Ramiro, todavía no solicitamos tu presencia!, ni modo me tengo que aguantar. Y que me cuiden las chicas del Bonanza y el Dorado.