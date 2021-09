RAFAGAS DEPORTIVAS

BUENOS DÍAS... EMOTIVO el homenaje póstumo que la mañana de ayer, brindaron aficionados y jugadores de los equipo Rojos de Basilio Rodríguez y Democracia Sindical, en memoria del umpire que arribó al palacio celestial Juan Mario "La Pocha" Rodríguez, un homenaje que ya estaba programado realizar, pero surgió el hecho de que ustedes ya saben y ayer lo hicieron realidad, ahí Baldemar Espinoza presidente de la Liga Recreativo de Beisbol de 50 Años, José Luis "Pinolo" Pérez, Miguel Ángel De León, del grupo "Jesús Monter" ,los jugadores de los equipos de este Play Off final, realizaron un donativo en conjunto, para la familia de "La Pocha" Rodríguez, que Dios ya lo tiene en su santo reino, ese noble corazón de los deportistas, quedó de manifiesto en este acto.

Y CLARO después de este inolvidable póstumo en memoria de la "Pocha" Juan Mario Rodríguez, se realizó el primer juego de Play Off final, un gran agarre que se dieron los equipo Rojos y Democracia Sindical, al final los primeros con disparos del "Látigo Mayor" Francisco Ríos lograron la victoria con pizarra de 2 carreras a 1, ahora a esperar la semana entrante, cuando puede haber campeón o ir a un tercer desafío definitivo...

EN lo que corresponde a la recreativa de 40 Años y Mayores, los Rieleros del alcalde electo de ciudad Frontera Roberto Piña Amaya, se adjudicaron la victoria ante Cerveceros al son de 12 carreras a 8, fue en el campito de la Diana Laura, en donde los maquinistas hicieron lucir su ofensiva.

AYER al filo de las 2 de la tarde me habló el Licenciado Juan Elizalde Vallejo, me informó sobre un campeonato estatal de futbol infantil Sub-9, tenía compromiso de salir temprano, pero tuvo que asistir a cubrirlo, me fue como en feria en la casa, pero es que no podía dejar a mis lectores de Monclova y Saltillo, con la duda del equipo campeón, esos fueron los Rayados de Monclova, del zurdo, derrotaron 2 goles a 1 a Tuzos Centro de Saltillo, los dos contendientes dieron buena exhibición del juego del hombre, los campeones representarán a Coahuila en el certamen nacional a efectuar en esta ciudad de Monclova.

PERO ya cuando estaba conviviendo a esos de las 4 de la tarde, me vuelve a llamar el Licenciado Juan Elizalde Vallejo, para comunicar, como La Voz de Monclova, es un diario muy cumplido, le digo que ahorita vamos a realizar el juego final de campeonato estatal de la categoría pequeña Sub-8 años, no sé si pueda acompañarnos, ya para esa hora iba devorando millas, en busca de una "columpiada", pero le mandé por ahí un emisario, para que atendiera por lo pronto este aspecto deportivo.

Y EN la capital del cono, este sábado los representantes de la Zona Norte se acreditaron la victoria en el Juego de Estrellas, venciendo a la Zona Sur con pizarra de 12 carreras a 11, excelente la pelea que dieron ambos conjuntos, fue en la octava entrada cuando los norteños, sacaron la casta y con ellos la victoria en softbol sabatino Licenciada Yajaira Reyna Ramos alcaldesa de Sacramento Coahuila.