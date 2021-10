RAFAGAS DEPORTIVAS

BUENOS DIAS.. PARA LOS que compraron pronóstico de los juegos del sábado en Grandes Ligas, Medias Rojos de Boston derroto a Astros de Houston con pizarra de 9 carreras a 5 y de esta forma igualar la serie a un triunfo por bando, en serie de campeonato en Liga Americana, por su parte los Bravos de Atlanta se impone a Dodgers de los Ángeles con marcador de 3 carreras a 2, la ventaja en la serie ya la tomo Atlanta 1-0, en serie final de la liga Nacional, para el día 26 de Octubre, inicia la final de este clásico de otoño, en el mejor beisbol del mundo, vamos a esperar a ver quién llega a la final de este campeonato.

AYER me visito el ex pugilista de antaño ese que llego de un ranchito llamado Ignacio Allende del estado de Durango, un risueño poblado que se dedicaba a la agricultura, me refiero a Rogelio Lugo Fernández, quien a sus 69 años de vida, grupo de amigos se han reunido para llevar cabo una función de boxeo, en honor de el, este chamaco llego a Monclova en el año del 63. Vivía por un lugar que le decían la Francia, allá en donde ahora se localiza la puerta de AHMSA frente a Coquizadora, me narro en forma nostálgica que tiene su gimnasio de boxeo en Frontera, pero que requiere de apoyo municipal, para seguir rescatando talento joven de las calles, por medio de su deporte, eso ya lo sabe el próximo alcalde de ciudad Frontera Roberto Piña Amaya.

ROGELIO LUGO es de década cuando peleaba Frank Montellano, mi amigo el Neorrositense Carlos Moreno, de los Hermanos Félix y Gaspar Chú Aguayo, Raúl "Chilpocles" Martínez, José "La Ponica " Contreras, Agustín y José Ángel "zurdo" Saucedo, fueron años de gloria, para Monclova en el boxeo de paga, buenos pugilistas y excelente promotores como Carlos Gutiérrez Recio y Juan "Mantecas" Cruz, aquella sensacional pelea en exhibición del 82 que sostuvieron Gregorio "Puños de Oro" Ceniceros y Crescencio "Azabache" Aguilar que hizo vibrar de emociones a más de 800 aficionados presentes en la Arena Olímpica Monclova de don Mario Ayala Garza, aquel combate a seis rounds entre Sergio Rodríguez y el Cubanito Medrano dos auténticos colosos del pugilismo, algo inolvidable para mí.

AYER ME informaron que el chamaco de Monclova "Taz" Calleros, en el mes de Noviembre puede entrar en acción, en un programa que dicen se realizará en esta ciudad, me platico el Chino Moreno, que el campeón Moisés ya firmo contraro con las empresas KNOCKOUT y FLORES BOXING para un combate, en donde disputará el campeonato nacional minimosca (light fly title 108lb) el mes de diciembre, hasta el momento no se saben en que local se estará realizando.

ALVARO Eugenio Martínez feliz por el éxito que tuvo sus alumnos de la FCA, EN 3º, Copa de atletismo, 13 Oros, 3 Platas y 2 Bronces, felicidades también para Gloria Estefany 3 medallas de Oro nomas que me envíen las fotos, hago una buena información de este evento, que se olvidaron de mí.