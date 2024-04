Ráfagas Deportivas

BUENOS DÍAS.- EN PÉSIMAS condiciones quedó el parquecito de beisbol Jesús "Chuy" Moreno de Nueva Rosita y me informan que la serie ante los Mineros que recibirán a Halcones del CEUC, quedará suspendida, y dicen que Mineros la semana que entra estará ante los Barreteros de Barroterán y ante el lanzador de Monclova, Francisco "Látigo" Ríos, aquí en Monclova, en parque infantil los Acereritos Jr. reciben a los Carboneros de Nava, estará bueno el agarrón, ambos equipos ya tienen dos victorias, y desean hacer lo mismo el día de hoy, en otro duelo me dicen que los Mets de Sabinas estarán enfrentando a Bisontes de Saltillo, son favoritos los Mets para lograr par de victorias.

AYER CIUDAD Frontera, la catedral del deporte, gracias a su alcalde Roberto Clemente Piña Amaya, tuvo mucho turismo, es que abrió su modernizadas unidades deportivas, para recibir el campeonato estatal de futbol, que jugaron dos primeras jornadas de eliminatoria, "me siento bien agradecido con la clase de apoyo que me brinda el alcalde Beto Piña, me dijo el titular de la Asociación Estatal de Futbol Juan Elizalde Vallejo, algunos hoteles de ciudad Frontera, presentaron buena asistencia, hoy finales de campeonato.

EN LIGA Mexicana de Beisbol del Pacífico, informa, que el Club Mayos de Navojoa sigue moviendo su roster de cara a la Temporada 2024 - 2025 de la Liga ARCO Mexicana del Pacífico, al anunciar, hace días la contratación del infield, Ramón Mendoza, procedente de Naranjeros de Hermosillo, cediendo los derechos definitivos del también infield, Reivaj García, el tijuanense de 23 años de edad, llega a la Tribu luego de disputar cuatro campañas con la novena naranjera, donde dejó 0.215 de promedio de bateo con 1 cuadrangular, 9 carreras producidas y 21 carreras anotadas en 60 juegos, Mendoza Nevárez, debutó en el béisbol profesional en el Verano del 2018, vistiendo el jersey de Cardinals Blue en la Dominican Summer League, categoría Foreign Rookie de Cardenales de San Luis, participando en 41 encuentros.

ESTE DIA en ciudad Frontera tiene Jaime Serna, juegos programados en semifinales de Liga, en sus tres categorías, en la Especial enfrentó ayer los Compadres ante Xolos Pecasa, en otro frente Mundo Led ante Buitres, hoy domingo en Primera A, Megaz Mart ante Real Victoria, en otro juego Nueva Creación ante Atlético Industrial, por último en la categoría Primera B, enfrenta hoy domingo Deportivo Cobras ante Deportivo Cali, en otro encuentro Cruz Azul, va en busca de la victoria ante Real Morelos.

YA ESTOY por terminar la lista de los próximos 10 inmortales del deporte regional, que el mes que entra estarán siendo entronizados al salón de la Fama Gerardo "Cachorro" Muela, un espacio deportivo que coordina el Club Deportivo y Social Astros, distinguidas personalidades estarán presentes, avalando este acto.

OTRA del Beisbol del Pacífico, informan que los naranjeros de Hermosillo registran los contratos de los siguientes jugadores importados: Daniel Palka (OF), dejando libre de su reserva extranjera a Yadiel Hernández (OF); Joseph Matijevic (IF), dejando libre de su reserva extranjera a Taylor Williams (PD); Robert Stock (PD), dejando libre de su reserva extranjera a Alfonso Rivas (IF).