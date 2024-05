Ráfagas Deportivas

BUENOS DÍAS.- ESTAMOS dispuestos a apoyar con nuestro voto a Carlos Villarreal, dijeron medio millar de futbolistas congregados allá por Praderas, les sigo comentando el deporte, aquí en Monclova y la región es fuerza política número uno, y eso lo sabe el candidato del tricolor, que por cierto felicito a toda la raza, que lo recibió allá por el Sector Sur de Monclova, por ahí, comunicación que Rey Carmona titular del Futbol Asociado de Monclova, tuvo parte de la coordinación, pero también hubo patrocinio de dueños de equipos, Carlos Villarreal trae en sus filas, a gente con experiencia en el deporte, como en el futbol, boxeo, Lucha Libre, amantes del atletismo, gente responsable como coordinadores del deporte, que traen divisas a Monclova con eventos nacionales.

DESDE MAZATLÁN Sinaloa, me reporta René "El Pájaro" Romo que los Tigres de REPSA de Héctor Hugo Aguilar ya llevan dos victorias, en el campeonato nacional de beisbol invitación Súper Master arriba de 60 años, nada más, me envió los marcadores y los tres mejores bateadores, no llevaron scores, a que mis "chicharrones", si ven por ahí a Hugo Aguilar, digan que todavía no me llega la oferta que mi hizo, gracias.

ME habló mi sobrino el Jr. me dice tío se prepara porque en el 2026, lo voy a traer a Houston Texas, para que esté presente en el Clásico Mundial de Beisbol, que se desarrollará en el Minuted Maid Park de Houston, bueno es parte de las cuatro sedes para la edición 2026 del Torneo, me informó que los tres sedes restantes serán en Nueva York, Tokio y San Juan de Puerto Rico, claro que voy nomás que antes me envías unos cueros de rana, para arreglar mi visa, otros países como Brasil, Nicaragua y Alemania, también quieren esta sede.

AYER tarde inició el torneo de Golf "Gerardo Benavides Luna", en los Links del Club el Socorro, hubo buena asistencia de competidores, mañana continúa la faena para culminar el domingo con la preparación y se sabrá quienes fueron los campeones en sus diferentes grupos.

YA ESTÁ diseñado el programa del Juego de Estrellas a celebrar en Veracruz desde el viernes 24 de mayo, señalando que el viernes a las 11:00 horas: Torneo de Golf para Directivos y Patrocinadores | Sede: Club de Golf Villa Rica, a las 18:45 horas: Alfombra roja de la Gala de Estrellas LMB 2024 con atención a medios | Sede: Foro Boca, a las 19:00 horas: Gala de Estrellas LMB 2024 con transmisión en vivo | Sede: Foro Boca, a las 19:00 horas: Juego de Celebridades | Sede: Estadio Beto Ávila. Al término del juego: Concierto de Full Brand.

ANOCHE Toros de Tijuana, tenía complicada actuación ante los Tecolotes de los Dos Laredos, en inicio de la serie en Nuevo Laredo Texas, una complicada visita, Toros perdieron la serie ante Acereros de Monclova, por cierto anoche Homar Rojas y su gente anoche, enfrentaron en el primero de la serie a Caliente de Durango, un equipo que viene sorprendiendo en el circuito, aficionados me pidieron anoche, solicitar que los juegos inicien a las 19:30, pues cuando salen no encuentran combis.