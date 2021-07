BUENOS DÍAS….REGRESA el “Asesino Invisible” a Monclova, y yo en lo particular les recomiendo a todos los habitantes de este capital del acero, que se cuiden, que no falle su cubre bocas, su gel en manos, es más SI no tienen nada que hacer en la calle ¡MEJOR QUEDESE EN CASA!, lo anterior lo informo, porque la situación se está complicando, yo en lo particular quiero proteger a mi familia, a mis lectores y amigos, el Covid-19, no se ha ido de Monclova, está escondido por ahí, bueno ayer no hubo juego de beisbol en el Coloso del Norte, pues resulta que jugadores del equipo de Acereros que regresaron de México, dieron positivo, siendo ellos los jugadores, Trevor Clifton y Ricky Rodríguez, los coach Dallas Williams y Marvin Bernard, y los trainers Andrés Flores y Manuel Pérez.

PERO NO pasa nada, ellos ya están recibiendo la mejor atención del mundo, están completamente aislados, así mismo, a todos los jugadores del equipo se la han practicado segundas pruebas PCR con el objetivo de descartar que se tengan más casos positivos, por esta razón la LMB le informó a los Acereros, que pueden habilitar a jugadores de la lista COVID para sustituir a los elementos contagiados, por lo anterior este día a partir de las 6 de la tarde habrá doble cartelera entre los Sultanes de Monterrey y Acereros de Monclova, puede ser que los aficionados que ayer adquirieron boleto, les sea válido para el primero de hoy.

EN TOROS de Tijuana, también registran en su lista Covid-19 al infielder dominicano Carlos Castro, dando de baja a otro dominicano Jordani Valdespin, así mismo prestaron a Pericos de Puebla al lanzador Bryan Menéndez, en los últimos movimientos, los Olmecas de Tabasco adquieren al jardinero cubano Roel Santos, dando de baja a su paisano Lisbán Correa.

ESTE viernes 23, un puñado de softbolista de Monclova, viajarán a Nueva Rosita, en donde estará realizando un interesante juego, con seleccionado de la carbonífera, un juego a beneficio del amigo “José Antonio Solís Lumbreras”, posteriormente viene los muchachos de Nueva Rosita a Monclova, a otro juego con Causa, en beneficio del lanzador de softbol Óscar “Bolingas” Carmona, quien se encuentra mal de salud, entre los jugadores de Monclova, que se unen a esta noble causa están, Juan Barajas García, Eduardo Sánchez, Junior Mena, Tony Córdoba, Erik Alonso Salazar Castellanos, Fernando Pérez, Oscar Cantú Rodríguez, Julián Guerra, Edgar Banda Rodríguez y Raymundo Arauza.

RANCHEROS de Estancias en juego pendiente derrotaron a los Aztecas con paliza de 20 carreras a 10, para el domingo inicia play Off en el Grupo Uno y los Aztecas enfrentará a tres juegos a los Rojos de Ismael Leija Escalante y Rancheros lleva de rival a Atléticos del Bony Villarreal, mañana daré a conocer los resultados que hubo este domingo pasado.