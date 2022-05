BUENOS DÍAS... TECOLOTES de los Dos Laredos, continúa imbatible en Beisbol Mexicano de Verano, llegó a 14 victorias y es líder en la Zona Norte venciendo en el segundo juego de la serie a Diablos Rojos de México con pizarra de 2 carreras a 0, doblete de Cade Gotta con dos compañeros, sobre los envíos del Jumbo Díaz a bordo rompió con el empate a cero que se había gestado hasta la sexta entrada en el Estadio Uni-Trade, el abridor rojo, Alemao Hernández, y tres lanzadores de los Tecos se combinaron para que la pizarra del parque luciera un 0-0 al llegar a la parte baja de la sexta tanda, justo el inning donde llegó el único ataque del juego que fructificó.

AYER me puse a escuchar el segundo encuentro de Rieleros de Aguascalientes y Acereros de Monclova, por cierto los comentaristas elogiaron la clase de equipo visitante, fuerte y confiable para llegar a una final de campeonato, pero también recordé aquel año de 1974, cuando el sargento Tomás Herrera Olachea, llevó con los Mins de Coahuila, al ahora destruido Estadio AHMSA, venciendo 5 carreras a 1, a los Indios de ciudad Juárez Chihuahua, un Line Up que integró como primer bateador a Arnoldo De Hoyos CF, Víctor Díaz 3B, Arnoldo "Kiko" Castro en la 2B, Luis Ángel Galindo LF, Lorenzo "Carbonero" López 1B, Rafael Pérez bateador designado, Wenceslao González BD, Vicente Peralta C, Rigoberto Plascencia RF, Juan de Dios Chávez SS, el lanzador ganador fue Antonio "Tony" Barboza Cantú, siendo el derrotado Ricky Hansen, 3578 aficionados presenciaron este encuentro, del día 23 de marzo.

RECUERDO que en ese año de 1974, hubo muchas novedades para los Mineros de Coahuila, pues en Mayo 6 Ricardo Sandate lanzador estrella de Leones de Yucatán dejó con la carabina al hombre a 18 Mineros, el 14 de Junio Ed Kelly de Charros de Jalisco lanzó juego sin hit ni carrera, venciendo a Mins, con pizarra 4 carreras a 0, el 28 de Julio Tony Barboza en revirada a la primera base, sacó a tres jugadores de Sultanes de Monterrey, ese estadio de AHMSA, en unos días más, comenzará la remodelación en toda la Unidad Deportiva de los deportistas, trabajadores y su familia, de esta acería.

MONCLOVA y su deporte favorito el béisbol sigue dejando honda huella entre la mejor afición de México, desde aquel Play Off final, que se perdió ante los Guerreros de Oaxaca, novena que dirigió el "almirante" Nelson Barrera Romellon, fue algo histórico, ya después en el 2019, el Licenciado Gerardo Benavides Pape, nos regaló el primer título de LMB para Monclova, después de 45 años, Aurelio Rodríguez Ituarte después de jugar en Grandes Ligas, llegó al beisbol de México.

BUEN AGARRE se dieron el miércoles en Torneo de Copa Oro Master City los equipos Independiente Monclova y CDSCO del doctor Víctor Hugo Araiza, los dos conjuntos se dieron cita en cancha de las leyendas del futbol de antaño Chavín Rivera, por ahí verán el resultado final, por su parte en cancha de colonia Asturias, la oncena de los Transportistas de Arturo Aguirre, esperan llevarse la victoria ante Unión C, aunque este último equipo está en el sótano continúa siendo de peligro.