BUENOS DÍAS... UN MUNDO de sorpresas se ven en los juegos de Play Off en el beisbol de Grandes Ligas, por cierto los Astros de Houston, no creen en nadie y camina con paso seguro a la final de campeonato en Liga Americana, sorprendieron en el primer juego de Play Off a los Medias Rojas de Boston con dramático final de 5 carreras a 4, de nueva cuenta el chaparrito José Altuve, quien anotó la carrera de la quiniela y disparó cuadrangular de dos carreras para igualar el marcador a 4, en otra noticia el sinaloense Julio Urías en su última salida al diamante, dejó con la carabina al hombro a 5 rivales llegando a 49 en la historia de juegos de postemporada dejando atrás la marca impuesta por el también mexicano Fernando "El Toro" Valenzuela.

QUE BUENO que algunos representantes de organizaciones del beisbol de México, ya le están abriendo el camino del éxito, a los jóvenes con talento de nuestro país, lo anterior viene al caso, por abrir la Liga de Prospectos del Noroeste, que abre en la Academia del Pacífico o sea en Mazatlán, la organización de los Leones de Yucatán, en donde se contempla la asistencia de jóvenes de los equipos Acereros de Monclova, Algodoneros de Unión Laguna, Mariachis de Guadalajara y Leones de Yucatán, los juegos comenzaron desde ayer, pero ya en forma oficial serán martes, jueves y sábados, son chamacos de 14 a 18 años.

DIJERON que habrá una burbuja para que no salgan cuerpo técnico, ni jugadores por la cuestión sanitaria. Habrá un show case intermedio con organizaciones de Grandes Ligas e incluiremos a la Liga de Japón y dos equipos coreanos que cada vez se interesan más en jóvenes extranjeros, mencionó Jorge Campillo, Director Deportivo de la Academia del Pacífico.

AYER cumplió 20 años que llego al Palacio Celestial, Don Tomás Martell Aguirre, sus hijos, nietos y hermanos, le brindaron misa por esta irreparable pérdida, Tommy abandonó su natal La Joya Coahuila, por el grande apoyo que en todo momento le brindó el señor Salvador Benavides Pedroza, y eso le valió recorrer parte del territorio mexicano, participando con equipos Pericos de Puebla, Diablos Rojos de México, Alacranes de Durango, Tecolotes de los Dos Laredos, en Liga de Beisbol de Veracruz, Liga Central, Liga del Noroeste, Liga del Norte de Coahuila, Liga Otoñal del Norte de Coahuila, y culminó como mánager de los Siderúrgicos de Monclova, a quienes les dio el Tri campeonato en 1965, 66 y 67, algo difícil de igualar.

HOY es domingo tenemos mucho terreno que recorrer, pero será con mucho agrado, ya tengo un número más en mi cuenta o edad, y con todo cariño estaré buscando la noticia que a mis lectores y deportista les interesa, futbol mayor, amateur de Castaños, de Monclova, Ligas Infantiles de Beisbol y Algo Más.

Los participantes tendrán tiempo para cumplir con sus compromisos escolares y los días que no haya juegos se enfocarán temas relevantes que necesiten los peloteros, así como entrenamientos en gimnasio.