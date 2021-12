BUENOS DÍAS... ¡YA NI llorar es bueno!, nadie supo, menos yo, pero a los tres equipos que Horacio Zertuche envío al campeonato nacional de beisbol o sea "Torneo Navideño de 60 años", celebrado en Sabinas y Cloete, les dieron una trapeada, bueno al menos el que se defendió con dos victorias fueron los Tigres de Sergio Quintero, solo perdieron un juego de los tres que realizaron, por su parte a los campeones del XX de Estancias les fue como en feria, solo ganaron uno, hicieron parece 8 carreras en los tres encuentros, perdieron 3-2 y 5-3, el tercer equipo de la Recreativa de 60 Años y Más, no supe quien fue, como no hubo comunicación a tiempo, pues nadie sabe ni nadie supo.

AYER A mi paso por Cloete, le di un tirón de orejas al profesor Ariel Flores titular de la Asociación Estatal de Beisbol de Aficionados, "falta de confianza profesor", le dije, me quiere considerar su enemigo, usted nomás diga, ¡no mi Ramiro yo le explico" me dice, resulta amigo Ramiro que este campeonato nacional tenía como sede la ciudad de Tijuana, pero como la mayoría de selecciones no tiene suficientes recursos para viajar en avión, no realizaron el viaje, pero como Coahuila también tiene Ligas de 60 Años y Más, opté por organizar este torneo que denominé "Torneo Nacional Navideño", y llegaron gran cantidad de equipos, ya van por el título Liga Veteranos A de Saltillo contra veteranos de Fresnillo Zacatecas, por el tercer sitio Nuevo León A contra veteranos B de Saltillo.

Y AYER tarde salieron con rumbo a Cadereyta Jiménez Nuevo León, directivos y cuerpo técnico de la Liga Recreativa de Beisbol 50 Años y Más, todos los jugadores hicieron el máximo esfuerzo para recabar fondos, para estar presentes en este campeonato nacional de beisbol, como saben la liga no cuenta con recursos, pero todos ellos recabaron algo, pues su sueño es estar en este campeonato nacional, en donde estarán presentes equipos de la Laguna, tres de Nuevo León, dos de Tamaulipas, Coahuila A y Coahuila B Saltillo, Zacatecas, Veracruz, San Luis Potosí, Sinaloa, Sonora, Tijuana, Distrito Federal, Querétaro, Aguascalientes y Durango entre otros.

GRACIAS a las atenciones que siempre ha tenido conmigo, y con los diarios en donde he laborado Armando Rodríguez mánager de la selección, me aseguró que tendrá constante comunicación conmigo, ellos salieron a las 4 de la tarde ayer para Cadereyta para estar presentes en la junta previa, ya que hoy domingo a las 9:30 de la mañana será inaugurado este campeonato, en donde Coahuila A de Monclova, va en busca del trofeo de campeones, como lo hicieron anteriormente en la categoría de 50 años, el XX de Estancias, ¡suerte muchachos!.

AYER los Abogados, estaban sufriendo para dar la vuelta al marcador, en juego de octavos de final del Grupo C en el interesante torneo de Liga Master City, ante la fuerte oncena del Club Deportivo Miravalle, los dos contendientes demostraban lo mejor en la cancha de Estancias, por cierto los Abogados en sus últimas salidas sufrieron fracasos, con Miravalle en juego anterior con ellos sacaron empate a un gol, por cierto Saúl Ríos Pompa y sus Gallos del Sur, también tenían juego complicado con los Ángeles de colonia Borja, solo que Saúl tiene vasta experiencia en la dirección de los equipos.