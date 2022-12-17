Abarrotan paisanos carreteras y puentes

Piedras Negras, Coah.- Con las festividades navideñas a la vuelta de la esquina, los paisanos provenientes del norte de Texas y del territorio norteamericano en general, abarrotaron las carreteras con rumbo a Eagle Pass para cruzar hacia México y de ahí al sur del país, a visitar a sus familiares.

En primera instancia, se reportó un cuello de botella sobre las calles que se alinean con los accesos a los dos puentes internacionales con los que cuenta la frontera de Eagle Pass y Piedras Negras, con filas interminables que se extendían fuera de la mancha urbana de aquella ciudad Texana.

“24 horas papá, las filas llegan hasta el ‘check point’, que esta a 10 millas de Eagle Pass”, aseveró un paisano que ya se encontraba tramitando su permiso de internamiento en la ex garita del kilómetro 53 en el municipio de Allende.

1 / 2 Las filas en la carretera 57 se evidenciaron en el kilómetro 53 de Allende 2 / 2 Se vio abarrotado el módulo del INM para tramitar el permiso de internación de autos extranjeros ❮❯

La odisea continua sobre la Carretera Federal 57, ya que en su mayoría se detienen en el módulo del Instituto Nacional de Migración (INM) a tramitar los permisos correspondientes, a pesar de que existe la posibilidad de hacerlo en línea, pero, muchos desconocen esta ventaja.

“le están haciendo mucha propaganda viejo, en las radiodifusoras en español de la ciudad de Houston, dicen que Coahuila es uno de los 3 estados más seguros en México, y que por favor utilicen el puente de Piedras Negras”, señaló un paisano.

Cabe señalar que, en dos semanas, algunos más, estos miles de paisanos regresan a los Estados Unidos, una vez que concluyen las vacaciones de navidad y fin de año, por lo que las carreteras de Coahuila se verán con trafico pesado en ambos sentidos, sin embargo, la seguridad del estado es de destacarse.