Al alza casos de Influenza

PIEDRAS NEGRAS, COAH. – Pareciera que 10 casos son pocos, pero esos son solo los pacientes que han sido confirmados por Influenza y los números siguen al alza, señaló el doctor Iván Alejandro Moscoso González.

El jefe de la Jurisdicción Sanitaria 01, indicó que se estima que existan mas casos, la diferencia es que no se han realizado las pruebas confirmatorias.

“Alrededor de 8 y 10 pacientes aproximadamente se han notificado como influenza positivos, no quiere decir que esos sean los únicos que estén circulando, yo menciono esto para más o menos tomar una proporción de lo que pudiera ser representado en la población”, dijo.

Señaló que la manera en que se van tomando las muestras corresponde a varios pasos.

“Nuestro Laboratorio hace muestra para influenza por descarte, se toma primero para Covid y si sale negativo, se corre para influenza, así está determinado en el lineamiento para la vigilancia epidemiológica en el transcurso de estas enfermedades, pero si nos da una idea de que hay circulación del virus de la influenza en la ciudad”, agregó.