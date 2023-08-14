Desata pánico balazos al aire; hay un detenido

PIEDRAS NEGRAS, COAH. - Una fuerte movilización policiaca de distintas corporaciones de seguridad, se desató tras el reporte de disparos de arma de fuego en la colonia Los Montes, desplegando operativos de búsqueda, para finalmente dar con el responsable.

Fueron los vecinos del sector quienes dieron aviso a las autoridades, señalando que desde un auto en movimiento se realizaron por lo menos 5 detonaciones de arma de fuego, lo que ocasionó pánico en ese sector.

Los cuerpos de seguridad se movilizaron de forma inmediata, tras los rondines por el sector se logró detectar al automóvil señalado, y aunque hasta el momento las autoridades no lo han confirmado, se habla de la detención de por lo menos una persona y el arma fue asegurada.

Las autoridades competentes han de ser las responsables de confirmar o negar dicha situación sobre el arresto de una de las personas, así como resolver su situación jurídica.