Dona 4 camas a Hospital Civil

PIEDRAS NEGRAS, COAH. – Al ser un hospital privado que brinda servicios a bajo costo e incluso gratuitos, el presidente de la Cámara Nacional de Comercio en la región norte, decidió donar cuatro camas de traslado a nombre de la CANACO.

“El Hospital Civil depende la CANACO, esta conformado por miembros y directivos del nosocomio, por lo que decidimos empezar por lo propio, ya que el Hospital Civil presta muchos servicios, pero también tiene muchas necesidades”, señaló Héctor Javier Rodríguez López, presidente de la Cámara Nacional de Comercio.

Las camas están destinadas para trasladar a pacientes, fueron recibidas por el ingeniero Armando Sánchez Ibarra, presidente del Patronato del Hospital Civil, así como personal administrativo y directivos del mismo.

Cabe señalar que la donación fue realizada por la Fundación Arquitecto Saúl Vara Rivera en beneficio de los pacientes que se atienden en el hospital diariamente.